Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

La concejala Jorgelina Mudallel rechazó el nuevo incremento del boleto de colectivo anunciado por el intendente Juan Pablo Poletti. Se trata del segundo aumento en lo que va del año y el sexto desde que asumió su gestión en diciembre de 2023, lo que representa una suba acumulada del 695%. “Otra vez nos enteramos por los medios. La única política de esta gestión para el transporte público es atacar el bolsillo de la gente”, cuestionó Mudallel durante la sesión del Concejo Municipal.

La edil remarcó que no hay argumentos válidos para seguir encareciendo el transporte público. En febrero el boleto ya había aumentado un 20%, y según los datos oficiales del IPEC, la inflación acumulada a junio no supera el 16,4%. “No hay ninguna razón objetiva que justifique este nuevo aumento”, afirmó Jorgelina y sentenció " de concretarse el segundo incremento para este año el aumento del boleto llegaría al 46% acumulado anual ¿a quien le aumentaron sus ingresos así?.

Mudallel también comparó la situación con la ciudad de Rosario, donde el municipio sostuvo la tarifa sin aumentos durante diez meses. “Rosario recién actualizó su tarifa esta semana, mientras que Santa Fe ya aplicaría el segundo aumento del año. Y no solo eso: Rosario invierte siete veces más por habitante en el sistema de transporte que la ciudad de Santa Fe”. En ese sentido, la concejala advirtió que el problema no es sólo tarifario, sino de falta de decisión política. “Tenemos el boleto más caro del país, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente. No hay gestión, no hay planificación, no hay una política pública seria para el transporte”.

Otro de los puntos críticos señalados por Mudallel fue la baja ejecución presupuestaria: hasta julio, solo se ejecutó el 40% del presupuesto asignado al área. “A esta altura del año, lo lógico sería haber ejecutado al menos un 58%. Es decir, hay recursos disponibles que no se están usando, cuando podrían destinarse a sostener la tarifa y mejorar el servicio sin seguir golpeando a la ciudadanía”.

Desde el bloque justicialista, Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández enviaron una nota formal al intendente Poletti para expresar su preocupación y exigir medidas concretas. En ella, reclamaron la convocatoria urgente a la Mesa de Trabajo creada por la Ordenanza N° 12.933, el cumplimiento del plan de mejoras previsto en la normativa vigente, y el impulso de gestiones ante Nación y Provincia para obtener los recursos que Santa Fe necesita. “El aumento no se explica ni por la inflación ni por mejoras visibles en el sistema. Lo único que vemos es una decisión política de seguir trasladando el ajuste a los vecinos. El derecho a la movilidad no puede ser un privilegio: es una necesidad básica para ir a trabajar, estudiar, cuidar la salud o disfrutar del tiempo libre. Un transporte caro y deficiente solo profundiza la desigualdad”, concluyó Mudallel.