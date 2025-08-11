Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Profesionales nucleados en Adul paralizarán todas sus actividades desde el lunes 11 de agosto al domingo 17. Denuncian una pérdida del 38% de su poder adquisitivo frente a la inflación.

11 de agosto 2025 · 09:42hs
Los docentes universitarios iniciarán este lunes 11 de agosto un plan de lucha que se extenderá durante un mes completo, en reclamo de recomposición salarial y la reapertura de las paritarias.

La decisión fue adoptada en el congreso extraordinario de Conadu Histórica realizado el pasado 5 de agosto. La federación, de la que forma parte el sindicato de docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul), resolvió comenzar con un paro total de actividades durante una semana, desde el 11 al 17 de agosto, afectando las clases y actividades en la UNL.

Un mes de medidas escalonadas

Tras la primera semana de paro, entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre se realizarán paros de 48 horas semanales, con días rotativos y en coordinación con otras entidades gremiales. Además, impulsarán una Marcha Federal Universitaria, cuya fecha se definiría en la primera quincena de septiembre.

“El problema mayor es el salarial. No hemos tenido incrementos en junio ni julio, y tampoco se han abierto paritarias en lo que va del año. El salario docente está atrasado un 38,5% respecto a la inflación”, señalaron desde Adul.

Acciones en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, el primer día de paro incluirá una volanteada, un semaforazo y una concentración de docentes en Bulevar y San Jerónimo, desde las 10 de la mañana, con la consigna: “Paritarias ya”.

La UTN también se suma a la protesta

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), nucleados en Fagdut, anunciaron un paro de 48 horas en las 32 sedes de la universidad. La medida, que comenzará el lunes 11 de agosto, también exige la reapertura de paritarias y mayor financiamiento para las universidades nacionales.

La resolución fue tomada luego de una consulta nacional entre el cuerpo docente, que arrojó un fuerte apoyo a la medida. El paro impactará en las actividades académicas e investigaciones de todas las facultades regionales de la UTN y del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

