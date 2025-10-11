Uno Santa Fe | Ovación | Atlanta

Atlanta goleó a Chaco For Ever y avanza en el Reducido

Atlanta venció 3-0 a Chaco For Ever en la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional

11 de octubre 2025 · 17:40hs
Atlanta goleó a Chaco For Ever y avanza en el Reducido

Atlanta venció 3-0 a Chaco For Ever en la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Tras este contundente triunfo, Los Bohemios se medirán frente al ganador del duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato.

Los tres goles que le permitieron escalar al próximo desafio fueron realizados por Jorge Valdez Chamorro, Marcos Damián Echeverría y Nicolás Argentino Medina. Por otra parte, el conjunto de Resistencia finalizó el partido con un jugador menos: David Valdez se retiró por expulsión.

Atlanta, sin problemas ante Chaco For Ever

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el Bohemio, liderado por el diretor técnico Luis Osvaldo García, desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las línes defensivas de su contrincante.

A los 5 minutos, Jorge Valdez Chamorro abrió el marcador del estadio León Kolbowski con una definición precisa desde los doce pasos. En el minuto 18, David Valdez realizó una fuerte entrada a la pelota que terminó con su expulsión del terreno de juego.

En el complemento del encuentro, Atlata regresó al terreno de juego con una actitud optimista que se observó reflejada en el desarrollo de la ofensiva colectiva, generó diversas oportunidades claras de gol.

En el minuto 20, el equipo del barrio de Villa Crespo amplió su ventaja en el tanteador. Marcos Damián Echeverría aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

A los 32 minutos, Nicolás Argentino Medina convirtió el 3-0 y selló el sólido triunfo del elenco de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

