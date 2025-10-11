¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

Unión venció a Lanús de visitante 1-0 (global 2-0) y logró el soñado ascenso a la Primera División femenina de AFA. Para ponerlo en un cuadrito

Unión escribió este sábado una página dorada en su historia, porque el equipo femenino logró el ascenso a la Primera División de AFA tras vencer este sábado a Lanús por 1-0 en condición de visitante, en la vuelta de la final de la Primera B.

El gol que desató la emoción y el desahogo llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Pilar Mateo definió con precisión para sellar el resultado y liquidar la serie con un global de 2-0 , tras la victoria por el mismo marcador en la ida en Santa Fe, donde Emilse Albornos había sido la heroína.

Previo al partido con Unión de Santa Fe, correspondiente a la final de la Primera B 2025 del fútbol femenino, se realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Por siempre y para siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/ONkg9OtSL9

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Con gol de Pilar Mateo a los 35 minutos, Unión puso la serie 2 a 0



FINAL DE ASCENSO

Lanús 0 (0) vs (2) 1 Unión pic.twitter.com/2c7Yn0EVv6 — Unión de Santa Fe en TWT OK (@CapitanZovich) October 11, 2025

En el sintético de Valentín Alsina, las tatengas dieron una muestra de carácter, solidez y convicción, sosteniendo una campaña impecable que las llevó, paso a paso, hasta la cima. Cada esfuerzo, cada entrenamiento y cada obstáculo superado desembocaron en este momento épico, que marca un antes y un después para el fútbol femenino del club.

El proyecto liderado por el entrenador Paulo Poccia fue creciendo con bases firmes, apostando al desarrollo de jugadoras locales y a la consolidación de un grupo unido. El respaldo dirigencial también fue determinante para que este sueño se hiciera realidad, aportando estructura y acompañamiento en cada etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1977102395617558704&partner=&hide_thread=false SOMOS DE PRIMERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/2u8CpgBN6k — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 11, 2025

Con este ascenso, Unión se mete de lleno en la élite del fútbol femenino argentino, abriendo una nueva era que combina orgullo, historia y profesionalismo. Las rojiblancas lo soñaron, lo buscaron y lo consiguieron. Hoy, Santa Fe celebra con sus campeonas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1977106844050243889&partner=&hide_thread=false HISTÓRICAS pic.twitter.com/p0PDoLvibn — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 11, 2025

Formaciones de Lanús y Unión

Lanús: Macarena Ruiz Díaz; Abigail Flores, Guadalupe Giménez, Verónica Amarillo, Evelyn Aguirrez, Juana Wulff, Brenda Varela, Magaly Badilla, Zoe Centurión y Solange Blanco. DT: Juan Granda.

Unión: Naila Zaninetti; Victoria Muñoz, Caren López, Martina Pinto, Alegra Risso, Mailén Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Marilín Coronel, Pilar Mateo y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.