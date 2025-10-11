Unión escribió este sábado una página dorada en su historia, porque el equipo femenino logró el ascenso a la Primera División de AFA tras vencer este sábado a Lanús por 1-0 en condición de visitante, en la vuelta de la final de la Primera B.
¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División
Unión venció a Lanús de visitante 1-0 (global 2-0) y logró el soñado ascenso a la Primera División femenina de AFA. Para ponerlo en un cuadrito
Por Ovación
El gol que desató la emoción y el desahogo llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Pilar Mateo definió con precisión para sellar el resultado y liquidar la serie con un global de 2-0, tras la victoria por el mismo marcador en la ida en Santa Fe, donde Emilse Albornos había sido la heroína.
En el sintético de Valentín Alsina, las tatengas dieron una muestra de carácter, solidez y convicción, sosteniendo una campaña impecable que las llevó, paso a paso, hasta la cima. Cada esfuerzo, cada entrenamiento y cada obstáculo superado desembocaron en este momento épico, que marca un antes y un después para el fútbol femenino del club.
El proyecto liderado por el entrenador Paulo Poccia fue creciendo con bases firmes, apostando al desarrollo de jugadoras locales y a la consolidación de un grupo unido. El respaldo dirigencial también fue determinante para que este sueño se hiciera realidad, aportando estructura y acompañamiento en cada etapa.
Con este ascenso, Unión se mete de lleno en la élite del fútbol femenino argentino, abriendo una nueva era que combina orgullo, historia y profesionalismo. Las rojiblancas lo soñaron, lo buscaron y lo consiguieron. Hoy, Santa Fe celebra con sus campeonas.
Formaciones de Lanús y Unión
Lanús: Macarena Ruiz Díaz; Abigail Flores, Guadalupe Giménez, Verónica Amarillo, Evelyn Aguirrez, Juana Wulff, Brenda Varela, Magaly Badilla, Zoe Centurión y Solange Blanco. DT: Juan Granda.
Unión: Naila Zaninetti; Victoria Muñoz, Caren López, Martina Pinto, Alegra Risso, Mailén Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Marilín Coronel, Pilar Mateo y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.