Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Luego de empatar 0-0 en los 90', Unión fue mejor en los penales, le ganó 3-2 a Cenentario de San José de la Esquina y se coronó campeón de la Copa Santa Fe

11 de octubre 2025 · 20:02hs
Prensa Unión
El 15 de Abril fue escenario de otra consagración de Unión en la Copa Santa Fe tras imponerse en los penales 3-2 a Centenario de San José de la Esquina. Luego de un 0-0 cerrado en los 90 minutos y con el 1-1 del partido de ida, la historia se resolvió desde los doce pasos, donde Lucas Meuli fue clave.

El arquero contuvo dos ejecuciones y fue pieza clave para sellar el triunfo que desató el festejo rojiblanco en su casa. El premio no solo fue deportivo: el Tate también se adjudicó los 12 millones de pesos destinados al campeón del certamen provincial.

• LEER MÁS: ¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

El partido tuvo intensidad y tensión, con pocas llegadas claras pero mucho compromiso en ambos equipos. Unión, con un plantel que combinó experiencia y juventud, supo mantener la concentración y definir la serie con temple en el momento decisivo.

Más allá del título, este éxito significa un impulso para el proyecto futbolístico que busca potenciar a los jugadores surgidos del club y consolidar una identidad basada en el esfuerzo y la formación.

Con la copa en sus manos, los jugadores celebraron junto a los hinchas que acompañaron en gran número. Fue una jornada de orgullo tatengue, una fiesta que recordó que Unión, más allá de las circunstancias, siempre encuentra motivos para sonreír y seguir escribiendo su historia en el fútbol santafesino.

Formaciones de Unión y Centenario

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Emilio Giaccone y Mateo Peresutti; Misael Aguirre, Ignacio Pedano y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Centenario: Gaspar Spinelli; Martín Bevilacqua, Facundo Rodríguez, Renzo Messi, Alfonso Magi; Estéfano Savietto, Mateo Bernardi; Felipe Cicarelli, Facundo Bertoglio, Leandro Cuevas; David Luciano. DT: Pablo Casadei.

