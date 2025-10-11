Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing goleó 3-1 a Banfield de visitante por la fecha 12 del Torneo Clausura y se acomodó en la Zona A, ya que quedó a solo cuatro puntos del líder, Defensa

11 de octubre 2025 · 20:49hs
Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing goleó 3-1 a Banfield en condición de visitante, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y se acomodó en la Zona A ya que quedó a solo cuatro puntos del líder, que es Defensa y Justicia. Los goles de la Academia llegaron a través de Bruno Zuculini (dos) y Adrián Balboa. Bruno Sepúlveda descontó sobre el final.

El encargado de abrir el marcador fue Zuculini, que a los 26 minutos definió solo desde el arco tras un buen desborde del lateral izquierdo Gabriel Rojas.

Pese al gol, la mala noticia del día para Racing llegó en dicha jugada, ya que Rojas sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha, por lo que pidió el cambio y todo indica que se perderá la serie ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Ya en el segundo tiempo, Zuculini estiró la ventaja al cuarto de hora, cuando cabeceó solo en el área chica al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Banfield, Facundo Sanguinetti. A los 92 minutos llegó el tercer gol para el equipo de Avellaneda, cuando Balboa recortó muy bien en el área para dejar pagando a un defensor rival y definir con mucha categoría.

Cuando parecía que todo iba a terminar con un contundente 3-0 para Racing, Sepúlveda descontó para el Taladro con un potente remate al primer palo del arco defendido por Gabriel Arias.

Este triunfo le permitió a Racing llegar a los 15 puntos y, pese a que todavía no se encuentra en zona de clasificación a los playoffs, todo está muy parejo y se colocó a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia. Banfield, por su parte, está duodécimo con 14 puntos.

En la próxima fecha, Racing recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Banfield visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Embed - Con DOBLETE de ZUCULINI, RACING VENCIÓ a BANFIELD | #Banfield 1-3 #Racing | Resumen

Formaciones de Banfield y Racing

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Alan Forneris, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cambio en el primer tiempo: 30m. Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Marco Di Césare por Alan Forneris (R), 11m. Bruno Sepúlveda por Rodrigo Auzmendi y Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (B), 25m. Agustín García Basso por Marcos Rojo y Matías Zaracho por Agustín Almendra (R), Lautaro Ríos por Santiago Esquivel y Agustín Alaniz por Tomás Adoryan (B) y 39m. Luciano Vietto por Duván Vergara (R).

Gol en el primer tiempo: 26m. Bruno Zuculini (R).

Gol en el segundo tiempo: 15m. Bruno Zuculini (R), Adrián Balboa (R) y 48m. Bruno Sepúlveda (B).

Incidencias en el segundo tiempo: 33m. Expulsado Lautaro Gómez (B).

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: José Carreras.

Racing Banfield Clausura
Noticias relacionadas
pardo se lesiono en racing y peligra su presencia en las semis de la libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

atenas logro su primera victoria de la temporada de la liga nacional

Atenas logró su primera victoria de la temporada de la Liga Nacional

racing e independiente rivadavia se quieren acercar a los puestos de clasificacion

Racing e Independiente Rivadavia se quieren acercar a los puestos de clasificación

como quedaron las semifinales de la copa argentina y cuando se juegan los cruces

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Lo último

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Último Momento
Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Ovación
¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos