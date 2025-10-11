Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing goleó 3-1 a Banfield de visitante por la fecha 12 del Torneo Clausura y se acomodó en la Zona A, ya que quedó a solo cuatro puntos del líder, Defensa

Racing goleó 3-1 a Banfield en condición de visitante, por la duodécima fecha del Torneo Clausura , y se acomodó en la Zona A ya que quedó a solo cuatro puntos del líder, que es Defensa y Justicia. Los goles de la Academia llegaron a través de Bruno Zuculini (dos) y Adrián Balboa. Bruno Sepúlveda descontó sobre el final.

El encargado de abrir el marcador fue Zuculini, que a los 26 minutos definió solo desde el arco tras un buen desborde del lateral izquierdo Gabriel Rojas.

Pese al gol, la mala noticia del día para Racing llegó en dicha jugada, ya que Rojas sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha, por lo que pidió el cambio y todo indica que se perderá la serie ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Ya en el segundo tiempo, Zuculini estiró la ventaja al cuarto de hora, cuando cabeceó solo en el área chica al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Banfield, Facundo Sanguinetti. A los 92 minutos llegó el tercer gol para el equipo de Avellaneda, cuando Balboa recortó muy bien en el área para dejar pagando a un defensor rival y definir con mucha categoría.

Cuando parecía que todo iba a terminar con un contundente 3-0 para Racing, Sepúlveda descontó para el Taladro con un potente remate al primer palo del arco defendido por Gabriel Arias.

Este triunfo le permitió a Racing llegar a los 15 puntos y, pese a que todavía no se encuentra en zona de clasificación a los playoffs, todo está muy parejo y se colocó a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia. Banfield, por su parte, está duodécimo con 14 puntos.

En la próxima fecha, Racing recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Banfield visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Formaciones de Banfield y Racing

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Alan Forneris, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cambio en el primer tiempo: 30m. Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Marco Di Césare por Alan Forneris (R), 11m. Bruno Sepúlveda por Rodrigo Auzmendi y Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (B), 25m. Agustín García Basso por Marcos Rojo y Matías Zaracho por Agustín Almendra (R), Lautaro Ríos por Santiago Esquivel y Agustín Alaniz por Tomás Adoryan (B) y 39m. Luciano Vietto por Duván Vergara (R).

Gol en el primer tiempo: 26m. Bruno Zuculini (R).

Gol en el segundo tiempo: 15m. Bruno Zuculini (R), Adrián Balboa (R) y 48m. Bruno Sepúlveda (B).

Incidencias en el segundo tiempo: 33m. Expulsado Lautaro Gómez (B).

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: José Carreras.