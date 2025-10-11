Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Talleres le ganó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante 2-1 por la fecha 12 de la zona B del torneo Clausura

La pelea por la permanencia en Primera División está que arde y este sábado hubo un duelo importante que fue ganado por Talleres 2 a 1 sobre Gimnasia (LP) de forma agónica en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 12 de la zona B del torneo Clausura.

Los goles del elenco cordobés fueron anotados por Federico Girotti a los 2 minutos del primero y Agusto Schott a los 48 del segundo. Bautista Merlini había igualado para los locales.

Con este resultado, Talleres llegó a la posición 26 con 27 puntos en la tabla anual, igualando a Sarmiento y superando a Sarmiento de Junín, Godoy Cruz (26), San Martín de San Juan (23) y Aldosivi (21). Los sanjuaninos metieron un triunfazo el viernes ante San Lorenzo.

En la de promedios, Gimnasia quedó complicado, en posición 27 con 1.109 contra el 1.000 de Sarmiento de Junín, el 0.821 de San Martín de San Juan y el 0.778 de Aldosivi.

El resumen de Gimnasia (LP) y Talleres