Diego Rodríguez sufrió la rotura de ligamentos y es baja en Argentinos

El arquero Diego Rodríguez se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y no volverá a jugar en Argentinos hasta el año que viene

El arquero Diego Rodríguez se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. El guardameta titular de Argentinos Juniors será operado en los próximos días y será baja por el resto de la temporada. Una fuerte noticia que sacude a La Paternal, porque el equipo debe revertir su campaña en el Clausura y pierde a un referente.

En el duelo frente a Defensa y Justicia por la fecha 12 del Torneo Clausura, El “Ruso” salió del arco para intentar despejar una pelota y sintió una fuerte molestia que lo dejó en el suelo. La acción terminó en el gol de Juan Manuel Gutiérrez, el mismo selló el triunfo del Halcón en el Norberto Tomaghello .

En el arranque del segundo tiempo, el arquero marplatense se retiró del terreno de juego y, en su lugar, ingresó el joven de 22 años Gonzalo Siri Payer. La situación preocupó a todos los hinchas, y este sábado se confirmó la grave lesión que sufrió el guardián del arco de La Paternal.

La lesión del “Ruso” Rodríguez representa un duro golpe para el conjunto de Nicolás Diez, que pierde a una de sus piezas más experimentadas y de mayor liderazgo dentro del plantel.

Desde su llegada al club, el arquero marplatense se convirtió en una figura clave tanto por su rendimiento bajo los tres palos como por su voz de mando dentro del vestuario. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reconfigurar la defensa y darle rodaje a jóvenes valores del plantel.

En principio, Gonzalo Siri Payer se perfila como el reemplazante natural para ocupar el arco del “Bicho” en lo que resta del campeonato. El juvenil, surgido de las divisiones inferiores, tendrá la oportunidad de mostrarse en un momento complejo para el equipo, que necesita sumar puntos para mejorar su posición en la tabla y volver a meterse en la pelea.

Mientras tanto, toda La Paternal le envía fuerzas al “Ruso” en el inicio de su recuperación.