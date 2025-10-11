Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia (M)

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Luego de empatar 1-1 en los 120', César Rigamonti fue determinante para que Gimnasia (M) le ganó en los penales 3-0 a Deportivo Madryn para lograr el ascenso

11 de octubre 2025 · 20:25hs
Gimnasia (M) le ganó 3-0 a Deportivo Madryn por penales este sábado y sacó su boleto a la Liga Profesional en un partido histórico. Empataron 1-1 tras el alargue y el Lobo marcó la diferencia con el arquero César Rigamonti. Luis Silba a los 32' del complemento marcó el gol para el Aurinegro. Facundo Lencioni a los 48' lo igualó de penal.

Es un partido apasionante y polémico, donde al Lobo le anularon dos goles, primero a Imanol González y después a Nicolás Romano. Los dos mejores equipos de la Primera Nacional jugaron con mucha intensidad y no se sacaron diferencias. Por ahora no hay ganador en esta final que en este primer tiempo tuvo de todo.

Deportivo Madryn tuvo una ocasión clara por medio de Diego Crego y atajó Rigamonti. En el balance final de la primera etapa el Lobo fue superior y mereció irse ganando al descanso.

El Lobo en el segundo tiempo salió a buscar el triunfo tras los dos goles anulados en la primera etapa. Lo tuvo el goleador Nicolás Ferreyra de cabeza, pero la tiró afuera. El equipo dirigido por Ariel Broggi tuvo mucho la pelota pero no tuvo demasiada claridad en los metros finales.

Deportivo Madryn en este segundo tiempo casi no llegó al arco defendido por César Rigamonti. Sobre el final golpeó con Silba y lo empató de forma agónica el goleador Facundo Lencioni, con un tremendo tiro penal.

En los primeros 15 minutos del alargue fue superior el Lobo y el arquero Bonín fue la gran figura. Ahora todo se definirá en los últimos 15 del suplementario y de persistir la igualdad la definición será desde el punto penal.

Hubo 120 minutos muy intensos, donde el Lobo fue muy superior pero no pudo marcar la diferencia. En la serie por penales César Rigamonti fue la gran figura que atajó dos penales. El Lobo del Parque es de primera y será el tercer representante mendocino en la máxima categoría del fútbol argentino.

El resumen de Gimnasia (M) y Deportivo Madryn

Embed - LOS PENALES COMPLETOS DE DEP. MADRYN 1 (0) - (3) 1 GIMNASIA (M) | EL LOBO MENDOCINO ES DE PRIMERA

Gimnasia (M) Deportivo Madryn Liga Profesional
