La confianza de Colapinto para cerrar el año con Alpine de manera positiva

Franco Colapinto aprovecha para descansar y renovar energías de cara a lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas

Franco Colapinto aprovecha esta semana para descansar y renovar energías de cara a lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin , Texas, el próximo fin de semana del 17 al 19 de octubre.

En una temporada en la que el rendimiento del Alpine no fue el esperado, el piloto argentino buscará repetir su actuación del 2024, en la que terminó 10° y consiguió un punto de la mano de Williams Racing. No obstante, el A525 no tiene la misma potencia que el monoplaza de la escudería británica y eso se fue demostrando a lo largo de las carreras en el año.

La buena noticia para el pilarense es que los GP que restan disputarse ya son conocidos por el argentino (Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi). Ante ello, en las últimas horas, Franco Colapinto subió un posteo a su cuenta de Instagram en el que publicó un mensaje optimista de cara a las últimas 6 carreras del 2025 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, para el cierre de temporada con Alpine

“Se viene la mejor parte del año", escribió el pilarense y acompañó la publicación con una imagen de él sonriendo y sosteniendo un matafuegos, con una mujer detrás suyo que pareciera indicarle que lo suelte. Incluso, también puso la canción de El Payaso Plim Plim, Bomberos al Rescate, de fondo.

¿Cuando es el próximo GP de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de los Estados Unidos el fin de semana del 17 al 19 de octubre en el circuito de las Américas en Texas. En este GP habrá carrera Sprint por lo que la única práctica que se disputará será el viernes 17 a las 14:30 (hora de Argentina). Ya a las 18:30 se correrá la clasificación de Sprint para determinar las posiciones de cara a la carrera del sábado a las 14:00. Ya a las 18:00 se disputará la clasificación y el domingo a las 16:00 se correrá el GP de Austin.