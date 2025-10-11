Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

La confianza de Colapinto para cerrar el año con Alpine de manera positiva

Franco Colapinto aprovecha para descansar y renovar energías de cara a lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas

11 de octubre 2025 · 16:24hs
La confianza de Colapinto para cerrar el año con Alpine de manera positiva

Franco Colapinto aprovecha esta semana para descansar y renovar energías de cara a lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas, el próximo fin de semana del 17 al 19 de octubre.

En una temporada en la que el rendimiento del Alpine no fue el esperado, el piloto argentino buscará repetir su actuación del 2024, en la que terminó 10° y consiguió un punto de la mano de Williams Racing. No obstante, el A525 no tiene la misma potencia que el monoplaza de la escudería británica y eso se fue demostrando a lo largo de las carreras en el año.

La buena noticia para el pilarense es que los GP que restan disputarse ya son conocidos por el argentino (Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi). Ante ello, en las últimas horas, Franco Colapinto subió un posteo a su cuenta de Instagram en el que publicó un mensaje optimista de cara a las últimas 6 carreras del 2025 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, para el cierre de temporada con Alpine

Se viene la mejor parte del año", escribió el pilarense y acompañó la publicación con una imagen de él sonriendo y sosteniendo un matafuegos, con una mujer detrás suyo que pareciera indicarle que lo suelte. Incluso, también puso la canción de El Payaso Plim Plim, Bomberos al Rescate, de fondo.

¿Cuando es el próximo GP de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de los Estados Unidos el fin de semana del 17 al 19 de octubre en el circuito de las Américas en Texas. En este GP habrá carrera Sprint por lo que la única práctica que se disputará será el viernes 17 a las 14:30 (hora de Argentina). Ya a las 18:30 se correrá la clasificación de Sprint para determinar las posiciones de cara a la carrera del sábado a las 14:00. Ya a las 18:00 se disputará la clasificación y el domingo a las 16:00 se correrá el GP de Austin.

Colapinto Alpine Austin
Noticias relacionadas
el fin de semana que reafirmo a colapinto dentro del proyecto alpine

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

colapinto termino 16° en un gp de singapur que tuvo como ganador a russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

como el ano pasado, colapinto tuvo una gran largada en el gp de singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

colapinto largara desde el puesto 16 tras la descalificacion de sainz y albon en singapur

Colapinto largará desde el puesto 16 tras la descalificación de Sainz y Albon en Singapur

Lo último

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Último Momento
Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Ovación
¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

¡Histórico! Unión barrió a Lanús en la final y logró un memorable ascenso a Primera División

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Unión se impuso por penales a Centenario y volvió a quedarse con la Copa Santa Fe

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Gimnasia (M) doblegó en los penales a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing dio cuenta de Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Talleres derrotó sobre la hora a Gimnasia (LP) de visitante y toma aire en el descenso

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos