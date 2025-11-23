Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid gana en el Coliseum y se mete en la pelea grande por La Liga

El equipo de Diego Simeone venció 1-0 a Getafe como visitante y trepó a los puestos altos del torneo. El Atlético Madrid pelea la punta de La Liga

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 19:27hs
Atlético de Madrid gana en el Coliseum y se mete en la pelea grande por La Liga

Atlético de Madrid consiguió una victoria clave al imponerse por 1-0 sobre Getafe en el Coliseum, en un duelo correspondiente a la fecha 13 de LaLiga. El equipo de Diego Simeone, que contó con varios argentinos desde el arranque, supo aprovechar un error rival y sumó tres puntos vitales para sostenerse cerca de la cima.

El gol que destrabó un partido cerrado

En un encuentro friccionado y con escasas situaciones claras, el quiebre llegó a los 37 minutos del segundo tiempo. Tras un envío desde la derecha y una peinada de Giacomo Raspadori, el defensor Domingos Duarte terminó introduciendo la pelota en su propio arco cuando intentaba anticipar a Antoine Griezmann.

Cómo queda el Atlético en la tabla

Con este resultado, los Colchoneros alcanzaron los 28 puntos y se ubicaron en la cuarta posición, a tiro de los líderes. El equipo de Simeone sigue mostrando regularidad y mantiene el objetivo de pelear el campeonato hasta el final.

Lo que viene para ambos

El Atleti recibirá este miércoles al Inter de Milán por la quinta fecha de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano, en un cruce determinante para sus aspiraciones internacionales. En el torneo local, volverá a jugar el sábado 29 ante Real Oviedo. Getafe, por su parte, buscará recuperarse el próximo viernes, cuando reciba al Elche por una nueva jornada de LaLiga.

Resultados destacados de la fecha

La fecha también dejó otros duelos importantes: Real Betis y Girona igualaron 1-1 con el primer gol de Valentín Gómez en el conjunto andaluz, mientras que Real Oviedo y Rayo Vallecano repartieron puntos tras un empate sin goles.

Atlético de Madrid Getafe Diego Simeone
Noticias relacionadas
ó

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Falleció Omar Souto, histórico Gerente de las Selecciones Nacionales.

Murió Omar Souto, el histórico Gerente de las Selecciones Nacionales

Italia venció a España y obtuvo la Copa Davis por tercer año consecutivo.

Italia conquistó la Copa Davis por tercera vez consecutiva tras vencer a España

el papu gomez volvio a competir tras mas de dos anos, su debut fue con derrota ante el venezia

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Lo último

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Último Momento
Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Gobierno trabaja en el borrador final de la modernización laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

El Gobierno trabaja en el borrador final de la "modernización" laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

Ovación
El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"