Atlético de Madrid gana en el Coliseum y se mete en la pelea grande por La Liga

El equipo de Diego Simeone venció 1-0 a Getafe como visitante y trepó a los puestos altos del torneo. El Atlético Madrid pelea la punta de La Liga

Atlético de Madrid consiguió una victoria clave al imponerse por 1-0 sobre Getafe en el Coliseum , en un duelo correspondiente a la fecha 13 de LaLiga. El equipo de Diego Simeone , que contó con varios argentinos desde el arranque, supo aprovechar un error rival y sumó tres puntos vitales para sostenerse cerca de la cima.

En un encuentro friccionado y con escasas situaciones claras, el quiebre llegó a los 37 minutos del segundo tiempo. Tras un envío desde la derecha y una peinada de Giacomo Raspadori , el defensor Domingos Duarte terminó introduciendo la pelota en su propio arco cuando intentaba anticipar a Antoine Griezmann .

Cómo queda el Atlético en la tabla

Con este resultado, los Colchoneros alcanzaron los 28 puntos y se ubicaron en la cuarta posición, a tiro de los líderes. El equipo de Simeone sigue mostrando regularidad y mantiene el objetivo de pelear el campeonato hasta el final.

Lo que viene para ambos

El Atleti recibirá este miércoles al Inter de Milán por la quinta fecha de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano, en un cruce determinante para sus aspiraciones internacionales. En el torneo local, volverá a jugar el sábado 29 ante Real Oviedo. Getafe, por su parte, buscará recuperarse el próximo viernes, cuando reciba al Elche por una nueva jornada de LaLiga.

Resultados destacados de la fecha

La fecha también dejó otros duelos importantes: Real Betis y Girona igualaron 1-1 con el primer gol de Valentín Gómez en el conjunto andaluz, mientras que Real Oviedo y Rayo Vallecano repartieron puntos tras un empate sin goles.