Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

El choque ocurrió durante la tarde de este miércoles en 27 de Febrero y Juan de Garay. Tras el impacto, el conductor del vehículo de gran porte escapó sin asistir a las víctimas. Un hombre de 35 años fue trasladado al Hospital Cullen.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de noviembre 2025 · 19:43hs
Un intenso operativo policial y judicial se desplegó durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Santa Fe para dar con el paradero de un camionero que se dio a la fuga tras protagonizar un grave siniestro vial.

El hecho ocurrió pasadas las 16, en la transitada intersección de Avenida 27 de Febrero y Juan de Garay, una esquina de alta circulación y acceso a la Circunvalación Oeste. Por causas que son materia de investigación, el camión embistió a una motocicleta en la que circulaban dos personas.

Lo más grave del incidente fue que, tras el impacto, el conductor del vehículo de gran porte se dio a la fuga sin detenerse a asistir a las víctimas.

La denuncia del choque y el operativo de emergencia

El llamado de automovilistas y peatones al 911 alertó inmediatamente a las autoridades. Minutos después, arribaron al lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos, seguidos por un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la moto, un hombre de unos 35 años, presentó lesiones y debió ser trasladado al Hospital José María Cullen para recibir atención médica. Su acompañante, afortunadamente, no sufrió heridas de consideración.

Las cámaras, la clave para la búsqueda

La Jefatura de la Unidad Regional I (La Capital) fue informada de la fuga y puso el caso a disposición del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó una serie de medidas de rigor, como el informe médico sobre el estado de salud del motociclista internado en el Hospital Cullen, la identificación de la persona que acompañaba al conductor de la motocicleta y el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la esquina del choque y en las restantes a lo largo de la Avenida Circunvalación Oeste.

Esta intersección, por ser un punto crucial de tránsito, cuenta con un sofisticado sistema de cámaras que se espera revele la magnitud del choque y permita la rápida identificación del conductor. Actualmente, personal de la Policía de Orden Público y de Cuerpos busca intensamente al camionero prófugo.

