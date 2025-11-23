Estudiantes le dio la espalda a Central y recibió de frente el aplauso del hincha en el Gigante de Arroyito

El Pincha cumplió con el saludo protocolar, aunque lo hizo de espaldas, en plena controversia por la consagración de Rosario Central como campeón anual.

El pasillo que Estudiantes ofreció a Rosario Central este domingo en el Gigante de Arroyito terminó marcado por la tensión: los jugadores platenses se dieron vuelta al momento del saludo protocolar, gesto que reflejó el malestar generado por la reciente decisión de AFA que proclamó campeón anual al equipo rosarino.

ESTUDIANTES DE LA PLATA LE HIZO EL PASILLO ¡DE ESPALDAS! A ROSARIO CENTRAL. Una de las imágenes del año. pic.twitter.com/YvSr4t2ceX

La protesta silenciosa del Pincha

La tensión no nació este domingo: Estudiantes mantiene una postura crítica hacia la gestión de Claudio Tapia, que en los últimos días se agudizó tras la oficialización del título de Central. Voces fuertes de AFA, entre ellas la de Pablo Toviggino, salieron a cruzar a la institución platense, que denunció la falta de claridad en el procedimiento. El pasillo de espaldas fue, en definitiva, la respuesta más visible de un conflicto que promete nuevos capítulos.

Cruces dirigenciales y un clima que venía en alza

