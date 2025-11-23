Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Estudiantes le dio la espalda a Central y recibió de frente el aplauso del hincha en el Gigante de Arroyito

El Pincha cumplió con el saludo protocolar, aunque lo hizo de espaldas, en plena controversia por la consagración de Rosario Central como campeón anual.

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 18:25hs
El pasillo que Estudiantes ofreció a Rosario Central este domingo en el Gigante de Arroyito terminó marcado por la tensión: los jugadores platenses se dieron vuelta al momento del saludo protocolar, gesto que reflejó el malestar generado por la reciente decisión de AFA que proclamó campeón anual al equipo rosarino.

LEER MÁS: Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

La protesta silenciosa del Pincha

LEER MÁS: Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Cruces dirigenciales y un clima que venía en alza

Rosario Central Estudiantes AFA
Ovación
