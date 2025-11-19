Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Farah e Invisibles se presentarán en Tribus Club de Arte el jueves 20 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos)

19 de noviembre 2025 · 08:37hs
gentileza

El jueves 20 de noviembre a las 21, dos bandas que marcaron el pulso del rock santafesino de comienzos de este siglo, vuelven a los escenarios en Tribus: Invisibles y Farah se presentarán para mostrar sus clásicos y nuevas canciones

Sobre Farah

Con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de la salida de su primer EP, Farah se vuelve a reunir con la formación original, para reeditar su discografía con material inédito en las plataformas digitales incluyendo lados B re-mezclados y la grabación de un nuevo single “Chiki”, una canción del año 2003 dedicada a un amigo que ya no está, que la banda presentaba como parte de su repertorio en los primeros shows.

Farah es una banda de Santa Fe formada a fines del año 2003. Después de varios cambios en la formación, grabaron su primer demo en 2005 e incrementaron sus presentaciones por su ciudad y la zona de influencia. A mediados del 2006 grabaron un segundo single y comenzaron a trabajar en la pre-producción de lo que sería el primer disco de la banda, editado finalmente en 2007 con el título «Del otoño que lastima» Se definen como un grupo de un sonido variado, producto de las numerosas influencias de cada uno de los integrantes.

El grupo está integrado por Carolina Bordón en teclados, Chino Mansutti en guitarra, piano y voz, Valentín Macagno en guitarras, Santiago Fairfax en batería y Gervasio Arroyo en bajo.

Sobre Invisibles

Invisibles en la Selva de Cemento se formó a principios del año 2006 y de a poco logró consolidarse en la escena local. Este grupo se gestó entre zapadas ocasionales en el patio de alguna casa santafesina.

Al principio, la excusa fueron los temas de algunas bandas preferidas de los músicos, para luego interpretar temas de autoría propia. Durante esos años la agrupación recorrió gran parte del interior de la provincia. En 2008, luego de ganar el Pre Cosquín Rock, la banda se presentó en la fecha cierre de dicho festival en las sierras cordobesas compartiendo escenario con bandas como Los Piojos, León Gieco, Los Pericos, Dancing Mood, Nonpalidece, entre otras.

En Santa Fe se presentaron en fechas memorables como la Fiesta de la Cerveza (teloneando a Vicentico) y Música en el Río en tres oportunidades (abriendo para Kapanga, Auténticos Decadentes y Vicentico) Tras mucho esfuerzo y dedicación, en 2011 lanzaron su primera producción discográfica denominada “Invisibles en la Selva de Cemento”, grabada en los estudios “Circo Beat” de Fito Paez y Nómade por Alejandro Collados, y en El Pote por Luciano Luggren.

En 2025, y luego de 10 años de ausencia, volvieron al ruedo con la formación original, abriendo el show de Los Perez García en Santa Fe, y realizando presentaciones en formato acústico.

La banda está integrada por Rodrigo “Tato” Romano (guitarra y voz), Paulo Chiavarini (guitarra y coros), Gabriel Espósito (teclado y coros), Iván Gastón Meynet (guitarra), Gastón Tuler (bajo) y Luciano Grazzini (Batería)

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus rock
