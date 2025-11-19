Uno Santa Fe | Policiales | ladrones

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Los hechos se registraron durante la madrugada. La policía detuvo a dos sospechosos que ingresaron a robar en las escuelas N° 31 y N° 38, mientras que un tercer delincuente logró escapar con elementos sustraídos.

19 de noviembre 2025 · 12:33hs
Los detenidos junto a uno de los elementos recuperados de una de las escuelas robadas 

Durante la madrugada de este miércoles, dos robos en escuelas fueron detectados en Laguna Paiva y en la ciudad de Santa Fe, donde la rápida intervención policial permitió la aprehensión de dos sospechosos, mientras que un tercero continúa prófugo.

Robo en la escuela N° 31 de Laguna Paiva

El primer hecho ocurrió cerca de la 1 en Maipú al 2000 de Laguna Paiva, cuando un vecino advirtió movimientos dentro de la escuela N° 31 Mariano Moreno y alertó al Comando Radioeléctrico.

Al llegar, los oficiales interceptaron a un ladrón que escapaba con un mueble robado desde el interior del edificio escolar. El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría 13°.

Nuevo ataque a la escuela N° 38 de Santa Fe

Horas después, alrededor de las 3, un guardia de seguridad privada detectó nuevamente el ingreso de intrusos en la escuela N° 38, ubicada en avenida General Paz al 7200, en barrio Guadalupe.

El aviso permitió que dos policías del Comando Radioeléctrico llegaran rápidamente y aprehendieran a una mujer que intentaba huir por la esquina de Güemes y Padre Genesio.

Su cómplice, un hombre, logró escapar y continúa prófugo con lo sustraído.

Investigación y delitos imputados

Ambos procedimientos fueron informados a la Unidad Regional I y luego al fiscal de Flagrancia del MPA, quien ordenó que el delincuente detenido en Laguna Paiva permanezca privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa por robo.

En el caso del ataque a la escuela N° 38, la fiscalía solicitó un informe detallado sobre los daños y bienes sustraídos, ya que el autor que se fugó sería quien se llevó los elementos robados durante la madrugada.

