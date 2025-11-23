Uno Santa Fe | Ovación | gerente

Murió Omar Souto, el histórico Gerente de las Selecciones Nacionales

Este domingo se conoció la noticia del fallecimiento de Omar Souto, quien trabajó más de 30 como gerente de selecciones nacionales

23 de noviembre 2025 · 19:08hs
Falleció Omar Souto

Falleció Omar Souto, histórico Gerente de las Selecciones Nacionales.

El histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, Omar Souto, falleció a sus 73 años y dejó una huella muy grande en la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tras haber sido una pieza clave para la presencia de Lionel Messi con la camiseta del país.

Omar Souto y el rol clave para que Messi juegue en la Selección Argentina

“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino”, el ente regulador dio a conocer su deceso a través de las redes sociales según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Y continuó: “simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA”. Finalmente, la publicación concluyó: “abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento”.

Un dato clave de la importancia de Souto, y no solo por su labor hecho dentro de la AFA, fue el rol que tuvo para que el astro rosarino Lionel Messi juegue con la camiseta de la Selección argentina. Omar se puso en contacto con la familia del ex Barcelona y Paris Saint-Germain para iniciar las respectivas gestiones.

“Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo. Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi. Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, cuando lo llamé me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports sobre el desarrollo de la charla con la familia del ‘10’.

