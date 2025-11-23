El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

El Papu Gómez dejó atrás su sanción por doping y sumó minutos luego de 776 días. Ovación y emoción para el campeón del mundo.

Alejandro Papu Gómez volvió a disputar un partido oficial después de 776 días , dejando atrás la sanción por doping positivo y una cadena de molestias físicas que demoraron su retorno. El mediapunta argentino ingresó en el complemento en la caída del Padova ante Venezia , por la Serie B italiana, y fue recibido con una ovación.

La suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje había concluido en octubre, luego de un proceso que se inició durante su etapa en Sevilla y que finalmente lo marginó dos años. Gómez insistió siempre en su inocencia y atribuyó la presencia de terbutalina al consumo accidental de un jarabe infantil.

LEER MÁS: Papu Gómez: "Fue doloroso, pero ya estoy para volver"

Un nuevo capítulo con el Padova

Durante la sanción se entrenó con distintos clubes en España e Italia hasta sellar, hace pocas semanas, su incorporación al Padova como agente libre. Su reestreno debió esperar un poco más por una sobrecarga muscular, pero este sábado pudo volver a pisar un campo de juego y sentir nuevamente el calor del público.

Ovación, derrota y un futuro por reconstruir

El Papu ingresó a los 58 minutos y, aunque su presencia no logró evitar el 2-0 del Venezia, el estadio reconoció el largo camino que atravesó. El Padova, que no gana desde mediados de octubre, intenta recuperar terreno en la liga mientras incorpora de a poco a su refuerzo más resonante.

LEER MÁS: https://www.unosantafe.com.ar/ovacion/papu-gomez-fue-doloroso-pero-ya-estoy-volver-n10191470.html

Otra vuelta esperada en Europa

El fin de semana también marcó el regreso de Paul Pogba. El francés, suspendido por doping al igual que Gómez, volvió a competir luego de 779 días en la caída del Mónaco ante Rennes. Ambos regresos encendieron la emoción de sus hinchas y reabrieron debates sobre los tiempos y el impacto de estas suspensiones.