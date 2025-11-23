El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Alejandro Papu Gómez volvió a disputar un partido oficial después de 776 días, dejando atrás la sanción por doping positivo y una cadena de molestias físicas que demoraron su retorno. El mediapunta argentino ingresó en el complemento en la caída del Padova ante Venezia, por la Serie B italiana, y fue recibido con una ovación.
El final de una espera interminable
La suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje había concluido en octubre, luego de un proceso que se inició durante su etapa en Sevilla y que finalmente lo marginó dos años. Gómez insistió siempre en su inocencia y atribuyó la presencia de terbutalina al consumo accidental de un jarabe infantil.
Un nuevo capítulo con el Padova
Durante la sanción se entrenó con distintos clubes en España e Italia hasta sellar, hace pocas semanas, su incorporación al Padova como agente libre. Su reestreno debió esperar un poco más por una sobrecarga muscular, pero este sábado pudo volver a pisar un campo de juego y sentir nuevamente el calor del público.
Ovación, derrota y un futuro por reconstruir
El Papu ingresó a los 58 minutos y, aunque su presencia no logró evitar el 2-0 del Venezia, el estadio reconoció el largo camino que atravesó. El Padova, que no gana desde mediados de octubre, intenta recuperar terreno en la liga mientras incorpora de a poco a su refuerzo más resonante.
Otra vuelta esperada en Europa
El fin de semana también marcó el regreso de Paul Pogba. El francés, suspendido por doping al igual que Gómez, volvió a competir luego de 779 días en la caída del Mónaco ante Rennes. Ambos regresos encendieron la emoción de sus hinchas y reabrieron debates sobre los tiempos y el impacto de estas suspensiones.