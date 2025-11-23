Uno Santa Fe | Ovación | Papu Gómez

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

El Papu Gómez dejó atrás su sanción por doping y sumó minutos luego de 776 días. Ovación y emoción para el campeón del mundo.

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 18:50hs
El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Alejandro Papu Gómez volvió a disputar un partido oficial después de 776 días, dejando atrás la sanción por doping positivo y una cadena de molestias físicas que demoraron su retorno. El mediapunta argentino ingresó en el complemento en la caída del Padova ante Venezia, por la Serie B italiana, y fue recibido con una ovación.

El final de una espera interminable

La suspensión impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje había concluido en octubre, luego de un proceso que se inició durante su etapa en Sevilla y que finalmente lo marginó dos años. Gómez insistió siempre en su inocencia y atribuyó la presencia de terbutalina al consumo accidental de un jarabe infantil.

LEER MÁS: Papu Gómez: "Fue doloroso, pero ya estoy para volver"

Un nuevo capítulo con el Padova

Durante la sanción se entrenó con distintos clubes en España e Italia hasta sellar, hace pocas semanas, su incorporación al Padova como agente libre. Su reestreno debió esperar un poco más por una sobrecarga muscular, pero este sábado pudo volver a pisar un campo de juego y sentir nuevamente el calor del público.

Ovación, derrota y un futuro por reconstruir

El Papu ingresó a los 58 minutos y, aunque su presencia no logró evitar el 2-0 del Venezia, el estadio reconoció el largo camino que atravesó. El Padova, que no gana desde mediados de octubre, intenta recuperar terreno en la liga mientras incorpora de a poco a su refuerzo más resonante.

LEER MÁS: https://www.unosantafe.com.ar/ovacion/papu-gomez-fue-doloroso-pero-ya-estoy-volver-n10191470.html

Otra vuelta esperada en Europa

El fin de semana también marcó el regreso de Paul Pogba. El francés, suspendido por doping al igual que Gómez, volvió a competir luego de 779 días en la caída del Mónaco ante Rennes. Ambos regresos encendieron la emoción de sus hinchas y reabrieron debates sobre los tiempos y el impacto de estas suspensiones.

Papu Gómez Venezia campeón del mundo
Noticias relacionadas
atletico de madrid gana en el coliseum y se mete en la pelea grande por la liga

Atlético de Madrid gana en el Coliseum y se mete en la pelea grande por La Liga

Falleció Omar Souto, histórico Gerente de las Selecciones Nacionales.

Murió Omar Souto, el histórico Gerente de las Selecciones Nacionales

Italia venció a España y obtuvo la Copa Davis por tercer año consecutivo.

Italia conquistó la Copa Davis por tercera vez consecutiva tras vencer a España

Atlético de Madrid venció a Getafe.

Atlético de Madrid venció a Getafe y se acerca a la cima de la LaLiga

Lo último

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Último Momento
Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Gobierno trabaja en el borrador final de la modernización laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

El Gobierno trabaja en el borrador final de la "modernización" laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

Ovación
El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"