Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Bandalos Chinos se presentará en HUB el sábado 22 de noviembre a las 21 hs. Las entradas disponibles adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

En el marco de una gira internacional y luego de participar de la entrega de los Grammy Latinos 2025, la banda líder del indie latinoamericano, Bandalos Chinos, presentará su nuevo disco “Vándalos” el sábado 22 de noviembre a las 21 hs en HUB.

En un año en el que la banda se establece como la máxima referencia del indie a nivel regional, tanto en su propuesta estética como musical, Bandalos Chinos llega a Santa Fe en el marco de su nueva gira mundial que los está llevando por América Latina, Estados Unidos y España. “Vándalos” es el cuarto disco de la banda de Beccar y fue producido junto a Fermín Ugarte, quien produjo los exitosos LPs de Dillom.

Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, Bandalos Chinos amplía, en este disco, su horizonte sonoro y poético hacia nuevos territorios en los que se combinan lo crudo y lo visceral, en su propuesta lírica y estética, con lo refinado y profundo de su producción musical. Tras los éxitos de sus singles “El Ritmo” y “Comando Juntar” , la banda llega a Santa Fe con el envión de un año de muchísimo rodaje y la promesa de un show inolvidable en su puesta en escena y la contundencia de su propuesta musical.

Bandalos Chinos consolida con este tour su lugar de liderazgo en el indie de habla hispana. Éxito que ha construido tanto con su previa trilogía de discos, “BACH” (2018), “Paranoia Pop” (2020) y “El Big Blue” (2022).

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161