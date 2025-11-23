Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

El seleccionado argentino cerró el año con una caída de pie en Twickenham por 27-23. Los Pumas perdían 17-0 y pudieron ganarlo con la última pelota del match

Los Pumas cerraron este domingo su participación en la ventana de noviembre con una derrota ante Inglaterra en el estadio de Twickenham de Londres 27 a 23, donde el equipo dirigido por Felipe Contepomi no pudo terminar con un triunfo su gira por tierras británicas.

En su última presentación del año, Los Pumas cayeron en un electrizante partido ante Inglaterra por 27 a 23, en el mítico estadio de Twickenham. Los dirigidos por Felipe Contepomi regresaban a la Catedral del Rugby con el objetivo de conseguir su tercera victoria al hilo tras la remontada histórica ante Escocia en Murrayfield (33-24) y la goleada frente a Gales en Cardiff (52-28). Por su parte, el conjunto de la Rosa llegaba en búsqueda de su undécima victoria consecutiva, luego de imponerse por 33-19 como local ante los All Blacks.

El encuentro comenzó con un duelo táctico y territorial en el que ambos equipos buscaban espacios. La paridad de los primeros minutos obligó a los dueños de casa a recurrir a la excelsa pegada de su apertura George Ford, quien abrió el marcador con un drop a los ocho minutos. Tan solo un minuto después, Inglaterra volvió a golpear, esta vez con un kick alto que la defensa albiceleste no logró controlar, permitiendo que Max Ojomoh llegara libre al try.

A partir de entonces, el conjunto argentino ajustó su funcionamiento y, de manera paulatina, trasladó el juego al campo inglés. Los dirigidos por Contepomi estuvieron cerca de descontar promediando el primer tiempo, pero el palo le negó los primeros tres puntos al cordobés Santiago Carreras. En el mejor momento de Argentina, los locales volvieron a mostrar su poderío ofensivo y, tras una precisa habilitación con el pie, Immanuel Feyi-Waboso conquistó el ingaol argentino a los 25 minutos.

image

A seis minutos del cierre, el seleccionado nacional volvió a plantarse en campo rival y, tras una serie de intentos, consiguió un penal que le permitió al tucumano Tomás Albornoz anotar los primeros tres puntos del equipo. Con el tiempo cumplido, Inglaterra estuvo cerca de su tercer try, obra de Luke Cowan-Dickie, pero fue anulado por el TMO al perder el control de la pelota. Así, la primera parte se cerró 17 a 3 a favor del conjunto dirigido por Steve Borthwick.

La segunda mitad encontró a Los Pumas decididos a revertir la imagen inicial y rápidamente se instalaron en campo rival. A los cuatro minutos, se impusieron en un scrum que le dio a Justo Piccardo una clara acción ofensiva, que él mismo culminó de gran manera para apoyar el primer try argentino. La albiceleste ratificó su buen momento seis minutos después, cuando volvió a descontar mediante un penal ejecutado por Albornoz.

A partir de allí, el partido se transformó en un verdadero juego de ajedrez, con ambos equipos evitando errores en defensa. Los Pumas supieron capitalizar mejor ese pasaje y, a los 19 minutos, quedaron a tan solo un punto gracias a un nuevo penal convertido por Santiago Carreras.

image

Golpeado, el conjunto inglés volvió a meterse en campo argentino, pero la defensa albiceleste le cerró todos los caminos, forzando un intento desesperado de drop por parte de Ford que se fue largo. Sin embargo, los locales se recompusieron y volvieron a atacar, esta vez a partir de un line-out a metros del ingoal argentino que Henry Slade transformó en try a los 26 minutos. Inglaterra comenzó a sellar el resultado nueve minutos más tarde con otro penal de Ford, máximo anotador del encuentro.

A pesar de la desventaja, Los Pumas apelaron a su garra característica y, a un minuto del final, acortaron la distancia con un gran try del mendocino Rodrigo Isgró, seguido por la conversión de Carreras, lo que les permitió contar con una última oportunidad. Con lo último de sus fuerzas, el conjunto inglés logró neutralizar el ataque final y, con un despeje agónico, cerró el marcador 27 a 23.

Los Pumas concluyeron su participación en la ventana de noviembre con dos victorias y una derrota en su gira europea, mostrando pasajes de muy buen rugby y, sobre todo, consolidando la proyección de jóvenes valores que comienzan a tener un rol cada vez más destacado.