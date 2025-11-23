Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

El seleccionado argentino cerró el año con una caída de pie en Twickenham por 27-23. Los Pumas perdían 17-0 y pudieron ganarlo con la última pelota del match

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 16:31hs
Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra

Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea

Los Pumas cerraron este domingo su participación en la ventana de noviembre con una derrota ante Inglaterra en el estadio de Twickenham de Londres 27 a 23, donde el equipo dirigido por Felipe Contepomi no pudo terminar con un triunfo su gira por tierras británicas.

Los Pumas cayeron ante el Rose Team

En su última presentación del año, Los Pumas cayeron en un electrizante partido ante Inglaterra por 27 a 23, en el mítico estadio de Twickenham. Los dirigidos por Felipe Contepomi regresaban a la Catedral del Rugby con el objetivo de conseguir su tercera victoria al hilo tras la remontada histórica ante Escocia en Murrayfield (33-24) y la goleada frente a Gales en Cardiff (52-28). Por su parte, el conjunto de la Rosa llegaba en búsqueda de su undécima victoria consecutiva, luego de imponerse por 33-19 como local ante los All Blacks.

El encuentro comenzó con un duelo táctico y territorial en el que ambos equipos buscaban espacios. La paridad de los primeros minutos obligó a los dueños de casa a recurrir a la excelsa pegada de su apertura George Ford, quien abrió el marcador con un drop a los ocho minutos. Tan solo un minuto después, Inglaterra volvió a golpear, esta vez con un kick alto que la defensa albiceleste no logró controlar, permitiendo que Max Ojomoh llegara libre al try.

A partir de entonces, el conjunto argentino ajustó su funcionamiento y, de manera paulatina, trasladó el juego al campo inglés. Los dirigidos por Contepomi estuvieron cerca de descontar promediando el primer tiempo, pero el palo le negó los primeros tres puntos al cordobés Santiago Carreras. En el mejor momento de Argentina, los locales volvieron a mostrar su poderío ofensivo y, tras una precisa habilitación con el pie, Immanuel Feyi-Waboso conquistó el ingaol argentino a los 25 minutos.

image

A seis minutos del cierre, el seleccionado nacional volvió a plantarse en campo rival y, tras una serie de intentos, consiguió un penal que le permitió al tucumano Tomás Albornoz anotar los primeros tres puntos del equipo. Con el tiempo cumplido, Inglaterra estuvo cerca de su tercer try, obra de Luke Cowan-Dickie, pero fue anulado por el TMO al perder el control de la pelota. Así, la primera parte se cerró 17 a 3 a favor del conjunto dirigido por Steve Borthwick.

La segunda mitad encontró a Los Pumas decididos a revertir la imagen inicial y rápidamente se instalaron en campo rival. A los cuatro minutos, se impusieron en un scrum que le dio a Justo Piccardo una clara acción ofensiva, que él mismo culminó de gran manera para apoyar el primer try argentino. La albiceleste ratificó su buen momento seis minutos después, cuando volvió a descontar mediante un penal ejecutado por Albornoz.

A partir de allí, el partido se transformó en un verdadero juego de ajedrez, con ambos equipos evitando errores en defensa. Los Pumas supieron capitalizar mejor ese pasaje y, a los 19 minutos, quedaron a tan solo un punto gracias a un nuevo penal convertido por Santiago Carreras.

image

Golpeado, el conjunto inglés volvió a meterse en campo argentino, pero la defensa albiceleste le cerró todos los caminos, forzando un intento desesperado de drop por parte de Ford que se fue largo. Sin embargo, los locales se recompusieron y volvieron a atacar, esta vez a partir de un line-out a metros del ingoal argentino que Henry Slade transformó en try a los 26 minutos. Inglaterra comenzó a sellar el resultado nueve minutos más tarde con otro penal de Ford, máximo anotador del encuentro.

A pesar de la desventaja, Los Pumas apelaron a su garra característica y, a un minuto del final, acortaron la distancia con un gran try del mendocino Rodrigo Isgró, seguido por la conversión de Carreras, lo que les permitió contar con una última oportunidad. Con lo último de sus fuerzas, el conjunto inglés logró neutralizar el ataque final y, con un despeje agónico, cerró el marcador 27 a 23.

Los Pumas concluyeron su participación en la ventana de noviembre con dos victorias y una derrota en su gira europea, mostrando pasajes de muy buen rugby y, sobre todo, consolidando la proyección de jóvenes valores que comienzan a tener un rol cada vez más destacado.

Los Pumas Inglaterra Londres
Noticias relacionadas
los pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a escocia en edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

El rafaelino Mayco Vivas será titular en Los Pumas el domingo frente a Escocia.

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Nacho Fernández se va de River y volverá a jugar en Gimnasia.

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Walter Zunino fue confirmado como DT de Platense.

Walter Zunino es el nuevo entrenador de Platense

Lo último

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Último Momento
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías Quedate en toda la provincia: de qué se trata

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Ovación
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto: Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"