Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

La planta de silos Rigran, ubicada sobre la Ruta Nacional 11, activó un operativo de emergencia esta tarde de domingo debido al riesgo inminente de derrumbe de uno de sus silos que se encuentra completamente cargado con cereal.

Juan Trento

Juan Trento

23 de noviembre 2025 · 19:43hs
San Justo. Evacuaron la planta de silos Rigran por el peligro de derrumbe.

El incidente se reportó en el kilómetro 573 de la Ruta Nacional 11, a la altura de la ciudad de San Justo, cuando los propietarios de la planta de silos Rigran solicitaron la intervención urgente de la Jefatura de la Unidad Regional XVI de la Policía de Santa Fe.

La preocupación se centró en la posible falla estructural de uno de los depósitos, lo que podría desencadenar un derrumbe de grandes proporciones.

El primer paso del operativo consistió en el despliegue de un cordón policial de prevención para asegurar el perímetro. La prioridad inicial fue la evacuación completa de la planta para garantizar que no quedara ninguna persona expuesta al peligro potencial del colapso.

Evaluación técnica del silo y coordinación

Una vez despejada la zona, el equipo de Bomberos Voluntarios de San Justo asumió la tarea de realizar una evaluación técnica exhaustiva del silo afectado. La situación presenta una complejidad particular, ya que la estructura comprometida mantiene en su interior una carga considerable de cereal.

Los especialistas analizan ahora las distintas alternativas técnicas para mitigar el riesgo de derrumbe y determinar la maniobra más segura para estabilizar o vaciar la estructura.

Intervención judicial

Desde la Jefatura de la Unidad Regional XVI se informó inmediatamente sobre la emergencia y el pedido de colaboración al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ha tomado conocimiento del hecho y ordenó a las autoridades policiales la elaboración de un informe detallado sobre la situación ocurrida en la planta y el desarrollo de las tareas de prevención y contención.

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Gobierno trabaja en el borrador final de la "modernización" laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"