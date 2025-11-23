Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

La planta de silos Rigran, ubicada sobre la Ruta Nacional 11, activó un operativo de emergencia esta tarde de domingo debido al riesgo inminente de derrumbe de uno de sus silos que se encuentra completamente cargado con cereal.

El incidente se reportó en el kilómetro 573 de la Ruta Nacional 11, a la altura de la ciudad de San Justo , cuando los propietarios de la planta de silos Rigran solicitaron la intervención urgente de la Jefatura de la Unidad Regional XVI de la Policía de Santa Fe.

La preocupación se centró en la posible falla estructural de uno de los depósitos, lo que podría desencadenar un derrumbe de grandes proporciones.

El primer paso del operativo consistió en el despliegue de un cordón policial de prevención para asegurar el perímetro. La prioridad inicial fue la evacuación completa de la planta para garantizar que no quedara ninguna persona expuesta al peligro potencial del colapso.

Evaluación técnica del silo y coordinación

Una vez despejada la zona, el equipo de Bomberos Voluntarios de San Justo asumió la tarea de realizar una evaluación técnica exhaustiva del silo afectado. La situación presenta una complejidad particular, ya que la estructura comprometida mantiene en su interior una carga considerable de cereal.

Los especialistas analizan ahora las distintas alternativas técnicas para mitigar el riesgo de derrumbe y determinar la maniobra más segura para estabilizar o vaciar la estructura.

Intervención judicial

Desde la Jefatura de la Unidad Regional XVI se informó inmediatamente sobre la emergencia y el pedido de colaboración al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ha tomado conocimiento del hecho y ordenó a las autoridades policiales la elaboración de un informe detallado sobre la situación ocurrida en la planta y el desarrollo de las tareas de prevención y contención.