Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Un encargado rural descubrió este jueves por la tarde una aeronave de bandera boliviana oculta detrás de un monte. Por la naturaleza del hallazgo, que no tuvo detenidos, Gendarmería Nacional se hizo cargo de la custodia y los peritajes en el lugar.

Hallan una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

La zona rural de la localidad de Curupaity, en el departamento San Cristóbal, se convirtió este jueves por la tarde en el centro de una investigación federal tras el hallazgo de una avioneta abandonada y de origen extranjero en un campo de la zona.

El descubrimiento ocurrió poco antes de las 15 de este jueves, cuando el encargado de un campo divisó la avioneta y alertó inmediatamente a la Policía. Minutos después, arribaron al lugar, efectivos de la Comisaría 7° de Arrufó.

Avioneta oculta y de bandera boliviana

Los oficiales encontraron la aeronave, identificada con la matrícula CP - 3487, oculta detrás de un monte. Lo que llamó poderosamente la atención fue la bandera boliviana visible en la estructura de la avioneta.

Dada la naturaleza del suceso, la Policía dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien ordenó profundizar el rastrillaje en la zona. También se dispuso la identificación del propietario del campo y la precisión exacta del sitio del hallazgo.

Intervención Federal y Gendarmería

Debido a que este tipo de hallazgos se vincula a posibles delitos federales, el caso fue rápidamente derivado a la Justicia Federal con sede en la ciudad de Rafaela.

Desde la fiscalía federal se dispuso la inmediata intervención de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Una partida de oficiales y suboficiales de la fuerza federal arribó al lugar y se hizo cargo de la custodia permanente de la aeronave, un hecho que fue reportado a la Jefatura de la Región II de GNA en Rosario.

También participaron en el lugar agentes antinarcóticos y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes realizaron los peritajes criminalísticos de rigor ordenados por la Justicia.

Hasta el momento, no se registraron detenidos en el marco de la investigación, la cual busca determinar el origen, la carga (si la hubo) y las razones del abandono de la aeronave en el corazón de la provincia de Santa Fe.