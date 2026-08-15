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El Plan Especial de Pago de Santa Fe ya suma casi 33.000 adhesiones y más de la mitad corresponden a deudas de Patente

La Provincia extendió hasta el 30 de septiembre el régimen para regularizar deudas tributarias. Hasta el 31 de julio se registraron 32.967 adhesiones y 18.746 correspondieron a la Patente Única sobre Vehículos. El plan permite financiar las obligaciones en hasta 36 cuotas sin interés.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de agosto 2026 · 13:03hs
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El Plan Especial de Pago implementado por el Gobierno de Santa Fe ya acumula 32.967 adhesiones y continuará vigente hasta el próximo 30 de septiembre. El dato que sobresale entre los distintos tributos incluidos en el régimen es el de la Patente Única sobre Vehículos, que concentró 18.746 solicitudes, más de la mitad del total registrado.

El programa permite a familias, empresas y pequeños y medianos contribuyentes regularizar deudas de Patente, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos, con la posibilidad de financiarlas en hasta 36 cuotas y con una tasa de interés del 0%.

Según los datos oficiales, detrás de la Patente se ubicaron las deudas del Impuesto Inmobiliario, con 9.843 adhesiones, mientras que Ingresos Brutos reunió otras 4.346. Esos tres conceptos concentran 32.935 de las 32.967 adhesiones informadas.

La respuesta al programa llevó al Gobierno provincial a prorrogar el plazo de vigencia hasta el 30 de septiembre. El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que la decisión se tomó a partir de “la buena demanda registrada”.

El funcionario sostuvo además que el beneficio forma parte de las medidas destinadas a “aliviar la carga tributaria de las familias y las empresas de la provincia”.

Las familias y pequeños contribuyentes concentran la demanda

El plan contempla distintas modalidades según las características del contribuyente. La mayor cantidad de adhesiones se registró en el Plan A, destinado a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados, además de pequeños y medianos contribuyentes.

Esta modalidad reunió 25.192 adhesiones.

En tanto, el Plan B, dirigido a contribuyentes que poseen más de dos inmuebles o más de dos vehículos registrados a su nombre, alcanzó 7.319 solicitudes.

El régimen busca facilitar la puesta al día de las obligaciones tributarias mediante un esquema de financiación que permite distribuir la deuda en hasta 36 cuotas sin interés.

Un régimen especial para prestadores de discapacidad

El Plan Especial de Pago también contempla una modalidad específica para los prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad.

Hasta el 31 de julio se habían registrado 42 solicitudes dentro de este segmento. De ese total, 28 correspondieron a deudas de Patente, ocho a Ingresos Brutos y seis al Impuesto Inmobiliario.

Cómo adherir al plan

Los contribuyentes que quieran acceder al beneficio deben ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe y generar la liquidación correspondiente a la deuda que desean regularizar.

Para Patente e Impuesto Inmobiliario, deben seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilita la opción para acceder al Plan Especial de Pago 2026.

En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, se debe ingresar al trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para esta instancia es necesario tener habilitado previamente en ARCA el servicio “API - Santa Fe - LDAE”.

Una vez seleccionada la modalidad, el sistema permite elegir la cantidad de cuotas y consultar el monto total financiado, el valor de cada pago y sus fechas de vencimiento.

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente debe completar una declaración jurada con sus datos, correo electrónico, teléfono y CBU. La primera cuota puede abonarse mediante las modalidades habilitadas y las restantes se debitan automáticamente de la cuenta bancaria informada.

El plazo para acceder al régimen se mantiene abierto hasta el 30 de septiembre.

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