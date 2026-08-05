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Nahuel Molina no sigue en Atlético de Madrid y será nuevo refuerzo de Roma

La Roma elevó su primera oferta y el lateral derecho, que alternó titularidades y suplencias de la mano del Cholo Simeone, jugará en la Roma

5 de agosto 2026 · 12:51hs
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Nahuel Molina se va de Atlético de Madrid y jugará en Roma.

Nahuel Molina se va de Atlético de Madrid y jugará en Roma.

Otro mundialista con la Selección Argentina cambiará de equipo antes de que termine el mercado de pases: Nahuel Molina, quien alternó titulares y suplencias con Diego Simeone, está a detalles de marcharse de Atlético de Madrid y ser nuevo refuerzo de Roma.

Molina será refuerzo de Roma

El lateral derecho no es una pieza indispensable para el Cholo y, apenas se reincorporó a los entrenamientos luego de tener un rendimiento en la Copa del Mundo por debajo de lo esperado, el director deportivo Mateu Alemany le colocó el cartel de “transferible”.

Necesitada de un defensor que pueda hacer la banda de punta a punta, la Loba aceleró por su incorporación en las últimas horas. Si bien la primera propuesta cercana a los 15 millones de euros fue rechazada por el Colchonero, no demoró en elevar las cifras: 13 millones, más otros tres en variables, para sacarlo de España y que juegue en Italia por segunda vez en su carrera, luego de su destacado paso por Udinese.

El conjunto giallorossi negocia los términos personales con el ex Boca para que se sume al grupo de los argentinos que ya cuenta con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro, flamante refuerzo. La intención es cerrar el fichaje a lo largo de esta semana y hacerle un contrato hasta mediados de 2029, con un salario anual de tres millones.

Atlético de Madrid, que ahora se mete en la pelea con Inter por Cristian Cuti Romero, no pondrá demasiadas trabas, ya que su valor de mercado es de 15 millones, aunque no lo relegará hasta que se concrete su salida. Por ahora, sigue siendo uno más para Simeone.

En sus tres temporadas en el Aleti, Molina disputó 181 partidos oficiales, 131 de arranque, marcó nueve goles y repartió 17 asistencias. Números que explican su largo paso, aunque nunca pudo consolidarse como el dueño del puesto. En el último tiempo llegó a estar relegado por Marcos Llorente y hasta Marc Pubill.

Nahuel Molina Atlético de Madrid Roma
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