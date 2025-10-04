Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Atlético Tucumán fue más que Platense y lo venció por 2-0 en el Monumental José Fierro por la fecha 11 del Torneo Clausura

4 de octubre 2025 · 22:39hs
Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Atlético Tucumán fue más que Platense y lo venció por 2-0 en el Monumental José Fierro por la fecha 11 del Torneo Clausura. Tras la victoria, el Decano se coloca en la séptima plaza de la Zona B ingresando a la zona de playoffs con 15 puntos, mientras que el Calamar quedó afuera de la misma, ostentando la decimoprimera posición con 10 unidades.

En el primer tiempo, las emociones brillaron por su ausencia. Lo más destacado apareció al 29' de juego, cuando Kevin López consiguió capitalizar un mal despeje de la defensa visitante y tras un primer control decidió rematar desde la lejanía: Federico Losas se estiró, logró desviar la trayectoria de la pelota y con ayuda del travesaño la mandó al córner.

Minutos más tarde, a los 43', Raúl Lozano fue expulsado tras una revisión en el VAR. El defensor cometió una dura infracción, en primera instancia Fernando Espinoza decidió mostrarle la tarjeta amarilla, pero luego la tecnología hizo su parte y el árbitro revirtió su decisión al observar una brutal plancha a Rodrigo Herrera.

Ya en la segunda mitad la historia fue otra y los goles empezaron a brotar desde el inicio. A los dos minutos del complemento, Ramiro Ruiz Rodríguez concretó un preciso cabezazo que abrió el marcador para los dueños de casa, mientras que a los siete minutos fue Ignacio Galván quien estiró la ventaja tucumana luego de una letal contra.

El resumen de Atlético Tucumán y Banfield

Embed - EL DECANO SE IMPUSO ANTE EL CALAMAR Y SE METIÓ EN EL TOP 8 | Atl. Tucumán 2-0 Platense | RESUMEN

Atlético Tucumán Clausura
Noticias relacionadas
huracan supero a banfield y se metio en zona de playoffs en el grupo a

Huracán superó a Banfield y se metió en zona de playoffs en el grupo A

la seleccion sub 20 derroto a italia y termino con puntaje ideal en el grupo d del mundial

La Selección Sub 20 derrotó a Italia y terminó con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial

Deportivo Santa Rosa superó a Santa Fe FC y es puntero del ascenso liguista.

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

En un partido muy flojo, el clásico finalizó igualado 0 a 0.

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Lo último

Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Huracán superó a Banfield y se metió en zona de playoffs en el grupo A

Huracán superó a Banfield y se metió en zona de playoffs en el grupo A

La Selección Sub 20 derrotó a Italia y terminó con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial

La Selección Sub 20 derrotó a Italia y terminó con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial

Último Momento
Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Huracán superó a Banfield y se metió en zona de playoffs en el grupo A

Huracán superó a Banfield y se metió en zona de playoffs en el grupo A

La Selección Sub 20 derrotó a Italia y terminó con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial

La Selección Sub 20 derrotó a Italia y terminó con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Ovación
Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario