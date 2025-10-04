Atlético Tucumán se quedó con un duelo clave ante Platense en la zona B

Atlético Tucumán fue más que Platense y lo venció por 2-0 en el Monumental José Fierro por la fecha 11 del Torneo Clausura

Tras la victoria, el Decano se coloca en la séptima plaza de la Zona B ingresando a la zona de playoffs con 15 puntos, mientras que el Calamar quedó afuera de la misma, ostentando la decimoprimera posición con 10 unidades.

En el primer tiempo, las emociones brillaron por su ausencia. Lo más destacado apareció al 29' de juego, cuando Kevin López consiguió capitalizar un mal despeje de la defensa visitante y tras un primer control decidió rematar desde la lejanía: Federico Losas se estiró, logró desviar la trayectoria de la pelota y con ayuda del travesaño la mandó al córner.

Minutos más tarde, a los 43', Raúl Lozano fue expulsado tras una revisión en el VAR. El defensor cometió una dura infracción, en primera instancia Fernando Espinoza decidió mostrarle la tarjeta amarilla, pero luego la tecnología hizo su parte y el árbitro revirtió su decisión al observar una brutal plancha a Rodrigo Herrera.

Ya en la segunda mitad la historia fue otra y los goles empezaron a brotar desde el inicio. A los dos minutos del complemento, Ramiro Ruiz Rodríguez concretó un preciso cabezazo que abrió el marcador para los dueños de casa, mientras que a los siete minutos fue Ignacio Galván quien estiró la ventaja tucumana luego de una letal contra.

