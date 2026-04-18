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Una bala perforó el techo y el cielorraso de una casa en el country Altos de la Ribera, en Santo Tomé

Sucedió esta tarde de viernes cuando hallaron una ojiva que sería calibre 9 mm. Los propietarios realizaron la denuncia a los operadores de la central 911. Oficiales de la Subcomisaría 15° constataron y secuestraron el proyectil que perforó el techo de chapas y luego el cielorraso. No hubo personas lesionadas.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de abril 2026 · 17:21hs
Una bala que seria calibre 9 mm perforó el techo y el cielorraso de una casa en el country Altos de la Ribera

Una bala que seria calibre 9 mm perforó el techo y el cielorraso de una casa en el country Altos de la Ribera, en Santo Tomé

Esta tarde de viernes, una empleada de una vivienda en el barrio Altos de la Ribera, a la vera del acceso norte y en la zona de countries de la ciudad de Santo Tomé, mientras realizaba sus labores halló una ojiva en el piso y cuando levantó la vista observó un orificio en el yeso del techo.

Luego, los propietarios formalizaron la denuncia ante un operador de la central de emergencias 911.

Minutos después arribaron al inmueble los oficiales de la Subcomisaría 15° de Santo Tomé, que secuestraron el elemento que sería de una pistola calibre 9 milímetros, que es un calibre de guerra.

Perforó techo y cielorraso

Los policías, una vez que llegaron a la vivienda, con autorización de los dueños revisaron el inmueble y descubrieron que el proyectil ingresó por el techo perforando la chapa primero, luego el cielorraso, hasta terminar en el piso.

No hubo personas heridas o lesionadas. La ojiva fue secuestrada y llevada a la Subcomisaría 15°.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Ese trabajo fue realizado por los agentes especializados de la Policía de Investigaciones PDI.

bala country techo
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