Todo listo para el festival boxístico en el Club Atlético Colón

Este sábado, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que organiza Carlos Lemos y que tendrá como protagonista al Zurdo Borda

Con muchas expectativas se viene una gran noche a puro boxeo en la ciudad de Santa Fe. Este sábado, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que periódicamente organiza el promotor Carlos Lemos en la institución rojinegra. En la pelea de fondo, el santafesino Diego el Zurdo Borda se medirá con el catamarqueño Leguizamón, pero también habrá diez combates entre púgiles aficionados.

El gimnasio Roque Otrino será la sede de una nueva edición del festival boxístico organizado por el promotor Carlos Lemos. Se destacan, además de 10 peleas amateurs, el fondo entre púgiles rentados: el representante sabalero Diego el Zurdo Borda que se medirá ante el duro retador Exequiel Leguizamón oriundo de Catamarca.

Fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe (ABPSF), la organización del evento dio a conocer la programación del mismo, en la cual se destacan, además de los diez combates protagonizados por pugilistas amateurs representantes de diversos gimnasios y escuelas de boxeo locales y de localidades cercanas, la realización de un pleito de carácter profesional.

Será el que animarán el Zurdo Diego Borda quien registró en la balanza 61,100 y el Chiva Exequiel Leguizamón quien acusó en el pesaje realizado en el estadio Brigadier López 61,000 Kg. El púgil entrenado por Carlos Lemos, de 26 años, y oriundo del barrio Centenario, peleará a seis rounds en categoría ligero ante el catamarqueño de 33 años. El Zurdo Borda tiene un currículum de 8-2 (6 KO), y Leguizamón 4-4 (2 KO). Las entradas anticipadas se pueden conseguir al 3425034425.

image Diego Borda de Colón y Exequiel Leguizamón de Catamarca cumplimentaron el pesaje para la pelea de este sábado en el Otrino.

El púgil santafesino viene de conseguir tres victorias, la última en octubre del año pasado en el mismo estadio sabalero por puntos frente a Franco Facundo Huanque de 31 años y oriundo de Zapala, en la provincia de Neuquén. El Chiva Leguizamón, llega con una victoria y una derrota el año pasado. El triunfo lo consiguió en el quinto asalto de un pleito pactado a cinco rounds frente a Nelson Ríos en el Club Atlético Central Córdoba de Frías, mientras que la derrota por puntos fue en el club 9 de Julio de Salta ante Pedro Torres tras ocho asaltos.

El cronograma de peleas en Colón

Teniendo en cuenta que la velada es fiscalizada por la ABPSF, las 11 peleas que organiza Carlos Lemos son las que se detallan a continuación:

1-Pablo Escobar (Club Colón) vs. Sebastián Espíndola (Los Charrúas)

2-Ignacio Montel (Peri Boxing) vs. Elías Jaime (Paraná)

3-Bruno Gamarra (King Box) vs. Exequiel Hernández (Boxing Club Coronda)

4-Juan Podestá (Club Colón) vs. Santino Jaime (Paraná)

5-Matías Córdoba (Club Colón) vs. Agustín Pavón (Esperanza)

6-Alexis Valenzuela (King Box) vs. Lucas Urrutia (Peri Boxing)

7-Camilo Ojeda (Willie Pep) vs. Agustín Bolgiani (King Box)

8-Celene Galindo (Club Colón) vs. Fernanda Espíndola (Los Charrúas, Entre Ríos)

9-Cristian Benítez (Club Colón) vs. Isaías Núñez (Desvío Arijón)

10-Nicolás Rodríguez (Club Colón) vs. Axel Molina (Willie Pep).

-Fondo: Diego el Zurdo Borda (Colón) vs. Exequiel el Chiva Leguizamón (Catamarca).

6 rounds, peso ligero.