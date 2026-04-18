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Cobolli dio la sorpresa y eliminó al local Zverev para avanzar a la final en el ATP 500 de Múnich

El italiano Flavio Cobolli venció al alemán Alexander Zverev y enfrentará a Ben Shelton en la final del ATP 500 de Múnich.

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 16:38hs
Cobolli dio la sorpresa y eliminó al local Zverev para avanzar a la final en el ATP 500 de Múnich

El tenista italiano Flavio Cobolli (4°) dio el golpe de la jornada y eliminó al alemán Alexander Zverev (1°) para meterse en la final del ATP 500 de Múnich.

Cobolli, que tiene 23 años y atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 6-3 y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y nueve minutos.

El primer set fue muy parejo y se inclinó para el lado de Cobolli debido a que este último aprovechó la única oportunidad de quiebre que tuvo, mientras que no le dio ninguna a su oponente.

Ya en la segunda manga, Cobolli consiguió una rápida ruptura del saque de su oponente para comenzar a liquidar el encuentro. Pese a que el alemán logró acercarse sobre el final, el italiano consiguió el 6-3 definitivo y el boleto a la final gracias a un nuevo quiebre.

De esta manera, Cobolli irá este domingo en busca de su cuarto título a nivel ATP, luego de los conseguidos en el ATP 250 de Bucarest 2025, además de los ATP 500 de Hamburgo 2025 y Acapulco 2026. Además, se aseguró el ingreso nuevamente al top 15 del ranking mundial e incluso podría escalar hasta el duodécimo lugar.

Ben Shelton, en el camino de Cobolli en Múnich

Su oponente en la final, que está programada para este domingo a las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), será el estadounidense Ben Shelton (2°), quien se impuso por 6-3 y 6-4 sobre el eslovaco Alex Molcan tras poco más de una hora y media de juego.

A Shelton, que es uno de los mejores sacadores del circuito, le alcanzó con un quiebre en cada set para llevarse la victoria ante el jugador que venía siendo la gran sorpresa del torneo, ya que había ingresado al cuadro principal tras superar la clasificación.

Gracias a esta buena semana en el torneo alemán, Shelton irá en busca de su quinto título ATP, luego de los conseguidos en Tokio 2023, Houston 2024, Toronto 2025 y Dallas 2026.

En caso de superar a Cobolli y así quedarse con el título, Shelton quedará muy cerca de meterse en el top 5 del ranking.

Flavio Cobolli Zverev Múnich
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