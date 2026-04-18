Baja sensible en Unión: Estigarribia se pierde una final anticipada

Marcelo Estigarribia, que venía en racha en Unión, no jugará por suspensión ante Vélez justo cuando el equipo se juega gran parte de su futuro.

Unión encara una semana decisiva con una baja sensible que llega en el peor momento. El equipo de Leonardo Madelón, que viene de dos derrotas consecutivas y se alejó de la zona de clasificación, no podrá contar con Marcelo Estigarribia para el duelo clave del próximo lunes 27 de abril, a las 18.45, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El delantero llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, justo cuando atravesaba su mejor momento con la camiseta rojiblanca. Estigarribia venía de marcar tres goles consecutivos y se había transformado en la principal referencia ofensiva del equipo en este tramo del campeonato.

Una ausencia que golpea en el momento justo en Unión

La baja de Estigarribia no solo representa la pérdida de gol, sino también de peso ofensivo en un equipo que necesita reaccionar de manera urgente. Unión sabe que el margen de error es cada vez más chico y que el partido del lunes puede marcar un antes y un después en su objetivo de meterse en la siguiente fase.

En este contexto, Madelón deberá rearmar el ataque y todas las miradas apuntan a dos nombres: Agustín Colazo y Diego Armando Díaz. De entre ellos saldría, en principio, el reemplazante natural del paraguayo, aunque no se descarta algún movimiento táctico que modifique el esquema.

Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia llegó al límite de las cinco amarillas y será baja en Unión para visitar a Vélez. UNO Santa Fe / José Busiemi

Una alternativa más lejana sería la de adelantar a Franco Fragapane como referencia ofensiva, aunque por ahora esa variante no parece ganar demasiado terreno en la consideración del entrenador.

Dudas también en el mediocampo y la defensa

Más allá del reemplazo de Estigarribia, no sería extraño que Madelón meta mano en otras líneas, sobre todo teniendo en cuenta el bajo nivel defensivo que mostró el equipo en las últimas presentaciones. En ese sentido, aparece la posibilidad de que Valentín Fascendini ingrese en lugar de Maizon Rodríguez, buscando mayor solidez en el fondo.

Por otro lado, se abre otro interrogante en la mitad de la cancha. Brahian Cuello salió en el entretiempo del último partido por una molestia física y su presencia no está asegurada. En caso de no llegar, el DT deberá elegir entre Nicolás Palavecino, Augusto Solari o el propio Fragapane para ocupar ese lugar.

A este panorama se suma la ausencia confirmada de Misael Aguirre, quien quedó al margen por la severa lesión de tobillo sufrida en uno de los entrenamientos de la semana.

Unión, ante una prueba límite

Con este escenario, Unión se prepara para un compromiso determinante, condicionado por ausencias y por la necesidad imperiosa de volver a sumar. El equipo dejó pasar oportunidades importantes y ahora está obligado a reaccionar si quiere seguir con chances concretas de clasificación.

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El lunes no será un partido más: será una verdadera final anticipada para un Unión que necesita reencontrarse con su mejor versión en el momento más exigente de la temporada.