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El Turismo Carretera comenzó a rugir fuerte en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay vivió la previa del Turismo Carretera con autos en la tradicional plaza Ramírez. Pilotos, sorteos y exhibición calentaron el ambiente en la Histórica

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 10:46hs
Turismo Carretera: Ya se vive la fiesta en Concepción del Uruguay.

Turismo Carretera: Ya se vive la fiesta en Concepción del Uruguay.

La ciudad de Concepción del Uruguay comenzó a vivir el clima del Turismo Carretera con una jornada especial en pleno centro, donde los autos de la categoría giraron ante una gran cantidad de público en Plaza Ramírez.Se llevó a cabo el evento "Por las Calles de Concepción" con el objetivo de promover y difundir la próxima competencia automovilística en la ciudad. Las actividades tuvieron como punto de encuentro el auditorio Arturo Illia, sede de la Municipalidad local.

El Turismo Carretera se siente en la Histórica

La actividad se desarrolló luego de la conferencia de prensa de presentación de la cuarta fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el autódromo local. Allí, algunos de los protagonistas tomaron contacto directo con la gente en una propuesta que combinó exhibición, cercanía y promoción del espectáculo.

Los autos del TC de Nicolás Bonelli y Jonatan De Benedictis, junto a los del TC Pista de Lucas Guerra y Rodrigo Lugón, fueron los encargados de recorrer las calles céntricas. Tras su paso por Plaza Ramírez, la caravana continuó por calle Galarza hasta una estación de servicios ubicada entre Reibel y Scelzi.

En ese punto, los vehículos quedaron nuevamente en exposición y los pilotos compartieron un momento con el público, que se acercó en gran número para ver de cerca a las máquinas más populares del automovilismo argentino. Además, se realizaron sorteos de entradas para la competencia del fin de semana y se entregaron distintos obsequios, como gorros y productos de los sponsors de la categoría.

La presentación oficial de la fecha se llevó adelante en horas de la tarde y contó con la presencia de autoridades, organizadores y pilotos, quienes destacaron la importancia de que el Turismo Carretera vuelva a tener protagonismo en la ciudad. El paso del TC por el centro no solo sirvió como promoción, sino también como una manera de acercar la categoría al público, generando un vínculo directo con los fanáticos en la previa de una nueva competencia.

La actividad en pista comenzará en el autódromo de Concepción del Uruguay con entrenamientos y clasificaciones, en lo que será la continuidad del calendario 2026 de la categoría más importante del automovilismo argentino. Con este tipo de acciones, el Turismo Carretera reafirma su identidad federal y su conexión con la gente, llevando sus autos a escenarios cotidianos y transformando la previa de cada fecha en un verdadero espectáculo.

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La cuarta funci&oacute;n de Turismo Carretera (TC) se llevar&aacute; a cabo este fin de semana en el Aut&oacute;dromo de Concepci&oacute;n del Uruguay.

La cuarta función de Turismo Carretera (TC) se llevará a cabo este fin de semana en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

Se presentó la cuarta fecha del Turismo Carretera en el marco de una conferencia de prensa, que tuvo lugar en el anfiteatro Arturo Illia. El evento, que contó con la participación de las autoridades y pilotos de las categorías, se trasladó hacia la estación de servicio Shell para seguir la fiesta.

A la conferencia asistieron representantes de todas las partes: Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros, Julián Forclaz, presidente del Autódromo Concepción del Uruguay y Jose Eduardo Laurito, intendente de la localidad. También estuvieron presentes varios pilotos. Nicolás Bonelli, piloto local, Juan Bautista De Benedictis, del RUS MED Team, Juan Martín Trucco, que se sumó en la Shell, Rodrigo Lugón y Lucas Guerra (TC Pista).

Entre el público, se asomaron emblemas del TC, y familiares de los protagonistas: Miguel Angel Guerra, Juan Antonio De Benedicitis y Prospero Bonelli. Luego de la presentación formal, la ciudad vibró con el rugir de los TC, que trasladaron la fiesta desde la Plaza General Ramirez hasta la estación Shell de la localidad entrerriana.

Programación Sábado 18

11:05 a 11:25 hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:55 a 12:25 hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:20 a 13:50 hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:00 a 16:08 hs. Clasificación 4° Cuarto 8 Min.

16:13 a 16:21 hs. Clasificación 1° Cuarto 8 Min.

16:26 a 16:34 hs. Clasificación 2° Cuarto 8 Min.

16:39 a 16:47 hs. Clasificación 3° Cuarto 8 Min.

Programación Domingo 19

10:55 hs. 1ra. Serie a 5 vueltas.

11:20 hs. 2da. Serie a 5 vueltas.

11:45 hs. 3ra. Serie a 5 vueltas.

14:00 a 14:50 hs. Final a 25 Vueltas o 50 minutos máximo.

Turismo Carretera Concepción del Uruguay autos
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