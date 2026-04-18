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Rublev y Fils dieron vuelta sus partidos y se enfrentarán en la final del ATP 500 de Barcelona

La final será este domingo entre Andrey Rublev y Arthur Fils en el ATP 500 de Barcelona.

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 15:48hs
Rublev y Fils dieron vuelta sus partidos y se enfrentarán en la final del ATP 500 de Barcelona

El ruso Andrey Rublev (5°) y el francés Arthur Fils pudieron dar vuelta sus respectivos partidos ante el serbio Hamad Medjedovic y el español Rafael Jódar, por lo que se enfrentarán en la gran final del ATP 500 de Barcelona.

En el primer encuentro del día, Rublev se impuso por 3-6, 6-2 y 6-2 sobre Medjedovic, luego de una hora y 58 minutos de juego.

Rublev tuvo un flojo inicio, pero rápidamente pudo recuperarse para ganar el segundo y el tercer set sin mayores complicaciones, para meterse en la final del torneo español.

Esta gran actuación en Barcelona le permitirá a Rublev terminar la semana duodécimo o decimotercero en el ranking, dependiendo de cómo le vaya en la final, y con buenas chances de seguir sumando puntos en los próximos torneos para meterse de nuevo en el top 10.

En caso de quedarse con el título, el ruso conquistará su decimoctavo torneo a nivel ATP, de los cuales ya tiene dos Masters 1000, seis ATP 500 y otros nueve ATP 250. Además, sería el primero en más de un año para el moscovita.

Medjedovic, por su parte, tuvo una de las mejores semanas de su carrera, ya que se metió a las semifinales de este torneo luego de ingresar al cuadro principal tras superar la clasificación. Esta gran actuación le permitirá subir 20 posiciones en el ranking, hasta el puesto número 68.

Fils, a paso firme y rival de Rublev en Barcelona

La otra semifinal tuvo como vencedor a Fils, quien derrotó a Jódar por 3-6, 6-2 y 6-2 después de una hora y 52 minutos de partido.

Fils, que afronta sus primeros meses de competencia después de una complicada lesión en la espalda, demostró toda su categoría para dar vuelta la historia ante el español que es la gran revelación de este 2026.

Gracias a esta semana sobre el polvo de ladrillo español, Fils se aseguró su regreso al top 30 del ranking. Además, si se queda con el título levantará su cuarto trofeo como profesional, después de los conseguidos en el ATP 250 de Lyon 2023 y los ATP 500 de Hamburgo y Tokio 2024.

La final entre Rublev y Fils está programada para las 5 de la mañana (hora de Argentina).

Rublev Fils Barcelona
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