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El minuto a minuto de Unión ante Sarmiento en el 15 de Abril

Unión ganó 4-1 ante Sarmiento con goles de Cristian Tarragona, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez. Por parte de Sarmiento descuenta Mavilla, en el estadio 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 19:04hs
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Tarragona figura en Unión. Marcó dos goles.

UNO SANTA FE-José Busiemi

Tarragona figura en Unión. Marcó dos goles.

Unión llegó a este partido luego de la victoria conseguida en Mar del Plata ante Aldosivi por 3-1. Madelón no podrá contar con Julián Palacios ya que fue expulsado en el partido anterior y deberá cumplir dos fechas de suspensión, es por eso que el técnico de Unión hizo una sola modificación obligada que fue la salida de Palacios por el ingreso de Brahian Cuello.

El t&eacute;cnico de Uni&oacute;n, Leonardo Madel&oacute;n previo al partido ante Sarmiento.

El técnico de Unión, Leonardo Madelón previo al partido ante Sarmiento.

LEER MAS: El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

Comenzó el partido en el 15 de Abril entre Unión y Sarmiento

Unión ya disputa su partido ante Sarmiento en el estadio 15 de Abril, por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Tatengue busca seguir por la senda del triunfo luego de la importante victoria por 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata.

17' 1T: ¡Golazo de Unión!

Cristian Tarragona saca un remate espectacular desde 25 metros del arco y pone el 1-0 ante Sarmiento.

20' 1T: Sarmiento busca, Unión está atento

El equipo visitante intenta reaccionar, pero la defensa de Unión se mantiene firme y despeja el peligro.

27' 1T: ¡PALO DE UNIÓN!

¡Se salva Sarmiento! El remate de Ignacio Malcorra pega en el palo y por poco no termina en gol.

31' 1T: Unión se mantiene firme

Sarmiento intenta reaccionar con un remate de Julián Contrera, pero Matías Mansilla aparece atento para rechazar el peligro y mantener el arco de Unión en cero.

¡Final del primer tiempo en el 15 de Abril!

Unión se va al descanso 1-0 arriba ante Sarmiento, gracias a un golazo de Cristian Tarragona (PT 17').

¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril!

Unión sale al complemento con ventaja 1-0 sobre Sarmiento y va por los tres puntos en el 15 de Abril.

3' 2T: Unión busca el segundo

De taco, Meossi asiste a Cristian Tarragona, que define de primera, pero su remate se va desviado.

15' 2T: ¡Gol de Unión y otra vez Tarragona!

Centro preciso de Malcorra y Cristian Tarragona vuelve a aparecer para marcar el segundo de Unión y poner el 2-0 ante Sarmiento.

27' 2T: ¡Golazo de Unión!

¡El tercero del Tate! Ignacio Malcorra le pega con tres dedos, sorprende a todos y convierte un golazo para que Unión golee 3-0 a Sarmiento.

34' 2T: ¡Descuenta Sarmiento!

Magnín asiste a Mavilla, que aparece para marcar el 3-1 y darle vida al equipo visitante.

43' 2T: ¡Gol de Unión!¡El Tate vuelve a pegar!

Eric Ramírez aparece para marcar el 4-1 ante Sarmiento y desatar la fiesta en el 15 de Abril.

¡Final del partido! Unión golea 4-1 a Sarmiento en el 15 de Abril.

El Tate se puso en ventaja con un golazo de Cristian Tarragona y luego estiró la diferencia nuevamente por intermedio del delantero. Ignacio Malcorra aportó el tercero con una definición de tres dedos, y sobre el cierre Eric Ramírez marcó el cuarto. Sarmiento descontó a través de Mavilla, pero Unión sostuvo la ventaja y terminó cerrando una contundente goleada por 4-1.

Formaciones:

Unión: 21. Matías Mansilla; 15. Juan De Dios Pintado, 2. Maizon Rodríguez, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 22. Brahian Cuello, 8. Emilio Giaccone, 5. Lucas Menossi, 11. Mauro Luna Diale; 25. Cristian Tarragona y 19. Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Sarmiento: 12. Thyago Ayala; 8. Santiago Salle, 44. Renzo Orihuela, 2. Juan Manuel Insaurralde, 3. Lucas Suárez; 19. Julián Contrera, 16. Mauricio Martínez, 15. Cristian Zabala, 21. Julián Mavilla; 27. Junior Marabel y 24.Jonathan Herrera. DT: Facundo Sava.

Cambios: PT: 21' Ignacio Malcorra x Mauro Luna Diale (U); 45'Ulisis Gimenez x Julian Contreras (S); 66 Pablo Magnín x Jonathan Herrera (S); Gastón González x Santiago Salle (S); 71 Aguirre x Cuello.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Hernán Mastrángelo

Unión Sarmiento 15 de Abril Clausura
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