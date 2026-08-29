Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión sumó su segunda victoria al hilo en el Torneo Clausura tras golear 4-1 a Sarmiento en el 15 de Abril y ya conoce su agenda desde la fecha 8 hasta la 11.

29 de agosto 2026 · 09:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Prensa Unión

Unión atraviesa un momento de recuperación en el Torneo Clausura. Después de conseguir su primera victoria ante Aldosivi en Mar del Plata, el equipo de Leonardo Madelón volvió a sumar de a tres y lo hizo con una contundente goleada por 4-1 ante Sarmiento, en el 15 de Abril, por el inicio de la séptima fecha de la Zona A.

LEER MÁS: Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: "Necesitábamos este triunfo"

El Tatengue consiguió así dos triunfos consecutivos y comienza a cambiar el panorama luego de un arranque que había generado preocupación. Ahora, además de disfrutar el envión, ya tiene definido el camino que deberá afrontar en las próximas jornadas.

Cuatro partidos confirmados para Unión

La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 8 a 11 del Torneo Clausura, donde Unión tendrá dos partidos como local y dos como visitante.

El primer compromiso será en Santa Fe. Por la fecha 8, Unión recibirá a Instituto el lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, en el 15 de Abril.

Después llegará una dura visita a Córdoba. Por la novena jornada, el conjunto de Madelón enfrentará a Talleres el sábado 12 de septiembre, a las 21.30.

La fecha 10 volverá a encontrar al Tatengue jugando ante su gente. Unión será local de Independiente el sábado 19 de septiembre, desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril.

Finalmente, el conjunto rojiblanco tendrá uno de los compromisos más atractivos del calendario: visitará a Boca el domingo 4 de octubre, a las 19.15, en La Bombonera.

El calendario que se le viene al Tatengue

Fecha 8: Unión vs. Instituto — lunes 7 de septiembre, 21.15.

Fecha 9: Talleres vs. Unión — sábado 12 de septiembre, 21.30.

Fecha 10: Unión vs. Independiente — sábado 19 de septiembre, 16.45.

Fecha 11: Boca vs. Unión — domingo 4 de octubre, 19.15.

Unión busca darle continuidad a la levantada

El equipo de Madelón encontró en los últimos dos partidos algo que necesitaba con urgencia: resultados y contundencia. Primero consiguió un importante triunfo frente a Aldosivi y luego ratificó esa recuperación con una goleada ante Sarmiento.

El 4-1 en el 15 de Abril significó, además, una inyección de confianza para un plantel que había quedado bajo la lupa después de las primeras fechas.

LEER MÁS: Madelón tras el triunfo de Unión: "Fueron 11 corazones corriendo y la gente lo reconoció"

Ahora tendrá por delante una seguidilla que servirá como verdadera medida. Instituto, Talleres, Independiente y Boca aparecen en el horizonte del Tatengue, que intentará llegar a esos encuentros con una identidad más consolidada.

La recuperación recién comienza, pero Unión ya consiguió algo fundamental: volver a ganar y encadenar dos triunfos consecutivos. El desafío será sostenerlo ante rivales de mayor exigencia.

Unión Clausura Instituto
Noticias relacionadas
luna diale, un nuevo dolor de cabeza para madelon en union

Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

tarragona no para: es el maximo goleador del futbol argentino en 2026

Tarragona no para: es el máximo goleador del fútbol argentino en 2026

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento.

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento

Lo último

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Último Momento
Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

Ovación
El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio