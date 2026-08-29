Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión sumó su segunda victoria al hilo en el Torneo Clausura tras golear 4-1 a Sarmiento en el 15 de Abril y ya conoce su agenda desde la fecha 8 hasta la 11.

Unión atraviesa un momento de recuperación en el Torneo Clausura. Después de conseguir su primera victoria ante Aldosivi en Mar del Plata, el equipo de Leonardo Madelón volvió a sumar de a tres y lo hizo con una contundente goleada por 4-1 ante Sarmiento, en el 15 de Abril, por el inicio de la séptima fecha de la Zona A.

El Tatengue consiguió así dos triunfos consecutivos y comienza a cambiar el panorama luego de un arranque que había generado preocupación. Ahora, además de disfrutar el envión, ya tiene definido el camino que deberá afrontar en las próximas jornadas.

Cuatro partidos confirmados para Unión

La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 8 a 11 del Torneo Clausura, donde Unión tendrá dos partidos como local y dos como visitante.

El primer compromiso será en Santa Fe. Por la fecha 8, Unión recibirá a Instituto el lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, en el 15 de Abril.

Después llegará una dura visita a Córdoba. Por la novena jornada, el conjunto de Madelón enfrentará a Talleres el sábado 12 de septiembre, a las 21.30.

La fecha 10 volverá a encontrar al Tatengue jugando ante su gente. Unión será local de Independiente el sábado 19 de septiembre, desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril.

Finalmente, el conjunto rojiblanco tendrá uno de los compromisos más atractivos del calendario: visitará a Boca el domingo 4 de octubre, a las 19.15, en La Bombonera.

El calendario que se le viene al Tatengue

Fecha 8: Unión vs. Instituto — lunes 7 de septiembre, 21.15.

Fecha 9: Talleres vs. Unión — sábado 12 de septiembre, 21.30.

Fecha 10: Unión vs. Independiente — sábado 19 de septiembre, 16.45.

Fecha 11: Boca vs. Unión — domingo 4 de octubre, 19.15.

Unión busca darle continuidad a la levantada

El equipo de Madelón encontró en los últimos dos partidos algo que necesitaba con urgencia: resultados y contundencia. Primero consiguió un importante triunfo frente a Aldosivi y luego ratificó esa recuperación con una goleada ante Sarmiento.

El 4-1 en el 15 de Abril significó, además, una inyección de confianza para un plantel que había quedado bajo la lupa después de las primeras fechas.

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Ahora tendrá por delante una seguidilla que servirá como verdadera medida. Instituto, Talleres, Independiente y Boca aparecen en el horizonte del Tatengue, que intentará llegar a esos encuentros con una identidad más consolidada.

La recuperación recién comienza, pero Unión ya consiguió algo fundamental: volver a ganar y encadenar dos triunfos consecutivos. El desafío será sostenerlo ante rivales de mayor exigencia.