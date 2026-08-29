La agenda del sábado: cinco partidos le dan continuidad a la séptima fecha del Clausura

La jornada tendrá cinco encuentros, con acción desde las 14.45. Vélez visitará a Riestra, Rosario Central recibirá a Gimnasia, Huracán enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto y habrá dos partidos en simultáneo a las 21.30.

La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará este sábado con una jornada cargada de fútbol. Serán cinco partidos que se disputarán en distintos horarios y que tendrán como protagonistas a equipos con objetivos diferentes, tanto en la pelea por los playoffs como en la lucha por mejorar su posición en la temporada.

La actividad comenzará a las 14.45 , continuará a las 17 , tendrá otro encuentro a las 19 y finalizará con dos partidos en simultáneo desde las 21.30 .

Riestra recibe a Vélez en el primer turno

La jornada se pondrá en marcha en el Guillermo Laza, donde Deportivo Riestra recibirá a Vélez Sarsfield desde las 14.45.

El Fortín llega tercero en la Zona A, a solamente un punto del líder Instituto, luego del empate 2-2 frente a River en el Monumental. Riestra, en tanto, ocupa el octavo lugar y actualmente se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Viene de igualar sin goles ante Huracán.

El encuentro tendrá como árbitro a Nazareno Arasa, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports.

En el local aparecen como nombres destacados Milton Céliz, Ignacio Arce y Nicolás Benegas, mientras que Vélez cuenta con jugadores como Manuel Lanzini, Matías Pellegrini, Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán y Elías Gómez.

Rosario Central recibe a Gimnasia

Desde las 17, la acción se trasladará al Gigante de Arroyito, donde Rosario Central enfrentará a Gimnasia de La Plata.

El Canalla buscará recuperarse luego de su reciente eliminación de la Copa Libertadores y, al mismo tiempo, continuar prendido en la pelea de la tabla anual por la clasificación a las competencias internacionales.

Gimnasia, por su parte, intentará sumar en Rosario para sostenerse en la lucha por ingresar a las copas.

El árbitro será Darío Herrera y el VAR estará a cargo de José Carreras. El partido será televisado por ESPN Premium.

El último enfrentamiento entre ambos se produjo el 25 de febrero, cuando Rosario Central se impuso 2-1 en La Plata.

Huracán busca acercarse a los puestos de clasificación

A las 19, Huracán será local de Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Globo acumula ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas, y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final de la Zona B.

Enfrente estará un Estudiantes de Río Cuarto que atraviesa una situación mucho más delicada. El conjunto cordobés suma cinco unidades y tiene como principal preocupación la pelea por la permanencia, ya que actualmente se encuentra último tanto en la tabla anual como en la de promedios.

Yael Falcón Pérez será el árbitro y Silvio Trucco estará en el VAR. El encuentro se podrá seguir por TNT Sports.

Atlético Tucumán y Belgrano, por tres puntos importantes

La jornada tendrá dos partidos en simultáneo desde las 21.30. Uno de ellos se disputará en el estadio Monumental José Fierro, donde Atlético Tucumán recibirá a Belgrano.

El Decano llega con una campaña positiva en la Zona B: suma nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. En su última presentación igualó 0-0 ante Instituto.

Belgrano, por su parte, tiene 10 unidades, aunque viene de perder 2-1 frente a Defensa y Justicia. El Pirata buscará recuperarse para no perder terreno respecto de los equipos que pelean en los primeros lugares.

El árbitro será Sebastián Martínez Beligoy y Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR. TNT Sports televisará el encuentro.

Talleres y Central Córdoba cierran la noche en Córdoba

En el otro partido de las 21.30, Talleres recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Mario Alberto Kempes.

La T atraviesa un momento complicado bajo la conducción de Jorge Sampaoli, quien solamente consiguió una victoria desde su llegada. En su última presentación, Talleres dejó escapar el triunfo ante Rosario Central después de haberse puesto en ventaja.

Central Córdoba tampoco atraviesa un buen presente. El Ferroviario suma apenas seis puntos y se encuentra anteúltimo en la Zona A, solamente por encima de Talleres, que tiene cuatro unidades.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Bryan Ferreyra en el VAR, y se podrá ver por ESPN Premium.

Así se juega el sábado de la fecha 7

14.45 — Deportivo Riestra vs. Vélez

Estadio: Guillermo Laza | Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Diego Ceballos | TV: TNT Sports.

17.00 — Rosario Central vs. Gimnasia

Estadio: Gigante de Arroyito | Árbitro: Darío Herrera | VAR: José Carreras | TV: ESPN Premium.

19.00 — Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto

Estadio: Tomás Adolfo Ducó | Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Silvio Trucco | TV: TNT Sports.

21.30 — Atlético Tucumán vs. Belgrano

Estadio: Monumental José Fierro | Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy | VAR: Salomé Di Iorio | TV: TNT Sports.

21.30 — Talleres vs. Central Córdoba

Estadio: Mario Alberto Kempes | Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Bryan Ferreyra | TV: ESPN Premium.