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El parte médico de Neymar que preocupa a Brasil de cara al Mundial

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el delantero del Santos padece un desgarro de grado dos en su pantorrilla, lo que le demandará entre 14 y 21 días de recuperación

28 de mayo 2026 · 12:38hs
Neymar sufrió un desgarro y en Brasil se encendieron las alarmas.

Neymar sufrió un desgarro y en Brasil se encendieron las alarmas.

Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la zona del gemelo, una afección que lo marginará de las canchas por un lapso estimado de dos a tres semanas, según trascendió desde la CBF.

Preocupación por el estado físico de Neymar

La confirmación del parte médico corrió por cuenta del doctor del seleccionado brasileño, Rodrigo Lasmar, ante los medios presentes en el complejo deportivo de Teresópolis, previa a las declaraciones de los futbolistas Casemiro y Weverton.

El profesional de la salud detalló el alcance del problema físico que padece el actual atacante de Santos, tras someterlo a estudios exhaustivos: “En la jornada de ayer se completaron las evaluaciones correspondientes, las cuales concluyeron con una resonancia magnética que constató una ruptura fibrilar de segundo grado en la pantorrilla, superando el diagnóstico inicial de un simple edema. Estimamos que su rehabilitación demandará entre 14 y 21 días”.

Este panorama clínico abrió una clara contradicción con el informe médico que el club paulista le había remitido a la CBF antes de la citación. Rodrigo Zogaib, médico de la institución de Vila Belmiro, había manifestado públicamente que el jugador arrastraba únicamente una sobrecarga menor y que se integraría a la delegación apto para realizar tareas físicas normales el pasado 27 de mayo, objetivo que finalmente no pudo concretarse debido al dolor persistente.

Si Neymar logra reponerse en el plazo mínimo de dos semanas, recibiría el alta médica aproximadamente el 11 de junio. De darse esta evolución favorable, el delantero retornaría a los entrenamientos junto a sus compañeros apenas 48 horas antes del estreno oficial de la "Canarinha" en la cita mundialista, pautado para el 13 de junio frente a Marruecos. Cabe recordar que el segundo compromiso del conjunto sudamericano en el Grupo tiene fecha para el 19 de junio ante el seleccionado de Haití.

La inclusión del futbolista en la nómina definitiva representó un gran impacto de la lista elaborada por el director técnico Carlo Ancelotti. El entrenador italiano no había convocado al ídolo brasileño en ninguna ventana internacional desde que tomó la conducción de la ´Verdeamarela´ en mayo de 2025.

Ancelotti resolvió integrarlo para la cita ecuménica luego de ponderar su evolución atlética reciente y la regularidad competitiva que había logrado consolidar con la camiseta del Santos en el plano local.

Neymar Brasil Mundial
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