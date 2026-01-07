Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao en el estadio King Abdullah Sports City y accedió a la final de la Supercopa de España.

Barcelona goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao este miércoles en el estadio King Abdullah Sports City y accedió a la final de la Supercopa de España . Los goles del Culé fueron de los españoles Ferran Torres, Fermín López Marín; el sueco Roony Bardghji y el brasileño Raphinha.

Desde el inicio del partido, el Barcelona impuso una intensidad muy alta, con presión adelantada, posesión dominante y una circulación rápida que desarticuló por completo el planteo del Athletic Club. El equipo vasco intentó sostenerse con orden y un bloque medio, pero rápidamente quedó superado por la movilidad y la precisión del conjunto catalán, que encontró espacios con facilidad y se adueñó del mediocampo. La superioridad azulgrana fue sostenida y clara, con constantes llegadas al área rival y un ritmo que el Athletic no pudo igualar.

La apertura del marcador llegó cuando el dominio ya era total. En el minuto veintidós, Ferran Torres apareció dentro del área para definir con precisión y poner el uno a cero, un gol que terminó de quebrar el equilibrio inicial.

A partir de ese tanto, el Athletic perdió solidez defensiva y comenzó a dejar espacios que Barcelona explotó sin piedad. En el minuto treinta, Fermín López Marín se sumó al ataque desde segunda línea y amplió la ventaja con una definición certera, reflejando la superioridad colectiva del equipo de Hansi Flick.

Lejos de conformarse, el Barcelona mantuvo la presión y la voracidad ofensiva. En el minuto treinta y cuatro, Roony Bardghji aprovechó una desatención defensiva y convirtió el tercer gol, dejando en evidencia las dificultades del conjunto bilbaíno para contener los ataques rivales. La ráfaga no se detuvo y, antes del descanso, el equipo catalán volvió a golpear. En el minuto treinta y ocho, Raphinha apareció por el sector ofensivo para marcar el cuarto tanto y cerrar un primer tiempo demoledor, que dejó el partido prácticamente sentenciado.

En la segunda mitad, el desarrollo mantuvo la misma tónica, aunque con un Barcelona más administrado y un Athletic que intentó adelantar líneas en busca de un descuento que le permitiera reinsertarse en el partido. Sin embargo, el equipo de Flick siguió controlando los tiempos, sostuvo la posesión y neutralizó sin inconvenientes los intentos aislados del rival, que nunca logró incomodar seriamente al arco azulgrana.

Con espacios a favor y mayor tranquilidad, Barcelona volvió a mostrar su contundencia. En el minuto cincuenta y dos, Raphinha aprovechó una nueva jugada colectiva para marcar su segundo gol de la noche y sellar el cinco a cero definitivo. A partir de allí, el ritmo del encuentro disminuyó, con el conjunto catalán manejando el balón y regulando esfuerzos, mientras el Athletic aceptó el desenlace ante la imposibilidad de cambiar la historia.

Con esta goleada categórica, el Barcelona se clasificó a la final de la Supercopa de España dejando una imagen de autoridad, eficacia y contundencia ofensiva, y ratificando el impacto del ciclo de Hansi Flick, con un equipo sólido, dinámico y decidido a pelear por el título.

El resumen de Barcelona y Athletic Club de Bilbao