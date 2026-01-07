Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao en el estadio King Abdullah Sports City y accedió a la final de la Supercopa de España.

7 de enero 2026 · 19:26hs
Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao este miércoles en el estadio King Abdullah Sports City y accedió a la final de la Supercopa de España. Los goles del Culé fueron de los españoles Ferran Torres, Fermín López Marín; el sueco Roony Bardghji y el brasileño Raphinha.

Desde el inicio del partido, el Barcelona impuso una intensidad muy alta, con presión adelantada, posesión dominante y una circulación rápida que desarticuló por completo el planteo del Athletic Club. El equipo vasco intentó sostenerse con orden y un bloque medio, pero rápidamente quedó superado por la movilidad y la precisión del conjunto catalán, que encontró espacios con facilidad y se adueñó del mediocampo. La superioridad azulgrana fue sostenida y clara, con constantes llegadas al área rival y un ritmo que el Athletic no pudo igualar.

La apertura del marcador llegó cuando el dominio ya era total. En el minuto veintidós, Ferran Torres apareció dentro del área para definir con precisión y poner el uno a cero, un gol que terminó de quebrar el equilibrio inicial.

A partir de ese tanto, el Athletic perdió solidez defensiva y comenzó a dejar espacios que Barcelona explotó sin piedad. En el minuto treinta, Fermín López Marín se sumó al ataque desde segunda línea y amplió la ventaja con una definición certera, reflejando la superioridad colectiva del equipo de Hansi Flick.

Lejos de conformarse, el Barcelona mantuvo la presión y la voracidad ofensiva. En el minuto treinta y cuatro, Roony Bardghji aprovechó una desatención defensiva y convirtió el tercer gol, dejando en evidencia las dificultades del conjunto bilbaíno para contener los ataques rivales. La ráfaga no se detuvo y, antes del descanso, el equipo catalán volvió a golpear. En el minuto treinta y ocho, Raphinha apareció por el sector ofensivo para marcar el cuarto tanto y cerrar un primer tiempo demoledor, que dejó el partido prácticamente sentenciado.

En la segunda mitad, el desarrollo mantuvo la misma tónica, aunque con un Barcelona más administrado y un Athletic que intentó adelantar líneas en busca de un descuento que le permitiera reinsertarse en el partido. Sin embargo, el equipo de Flick siguió controlando los tiempos, sostuvo la posesión y neutralizó sin inconvenientes los intentos aislados del rival, que nunca logró incomodar seriamente al arco azulgrana.

Con espacios a favor y mayor tranquilidad, Barcelona volvió a mostrar su contundencia. En el minuto cincuenta y dos, Raphinha aprovechó una nueva jugada colectiva para marcar su segundo gol de la noche y sellar el cinco a cero definitivo. A partir de allí, el ritmo del encuentro disminuyó, con el conjunto catalán manejando el balón y regulando esfuerzos, mientras el Athletic aceptó el desenlace ante la imposibilidad de cambiar la historia.

Con esta goleada categórica, el Barcelona se clasificó a la final de la Supercopa de España dejando una imagen de autoridad, eficacia y contundencia ofensiva, y ratificando el impacto del ciclo de Hansi Flick, con un equipo sólido, dinámico y decidido a pelear por el título.

El resumen de Barcelona y Athletic Club de Bilbao

Embed - HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 5 vs 0 ATHLETIC CLUB 0 | SPANISH SUPER CUP SEMIFINAL

Barcelona Athletic Club Supercopa de España
Noticias relacionadas
tras salir de colon, gonzalo soto fue presentado en gimnasia y tiro

Tras salir de Colón, Gonzalo Soto fue presentado en Gimnasia y Tiro

la banca del jefe de alpine a colapinto: esta en camino de ser mas rapido que gasly

La banca del jefe de Alpine a Colapinto: "Está en camino de ser más rápido que Gasly"

argentina quedo eliminada de la united cup en los cuartos de final

Argentina quedó eliminada de la United Cup en los cuartos de final

dakar 2026: asi le fue a los argentinos en la primera etapa de la maraton

Dakar 2026: así le fue a los argentinos en la primera etapa de la maratón

Lo último

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Último Momento
Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Ovación
Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mauro Pittón aseguró: En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo

Mauro Pittón aseguró: "En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo"

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Nos sorprendieron para bien: Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe