Barracas abre la jornada con una final ante Banfield en casa

Barracas Central recibe a Banfield con la gran chance de sellar su clasificación a los octavos sin depender de nadie.

Barracas Central y Banfield se enfrentarán este sábado desde las 14 en el estadio Claudio Tapia, en el arranque de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, la última de la fase regular. Para el Guapo, será una verdadera final.

El equipo de Barracas llega a esta instancia en zona de clasificación, pero con la obligación de responder en su casa. Con 21 puntos y ubicado en el octavo lugar, sabe que una victoria lo meterá directamente en los octavos de final .

El conjunto viene de un buen empate ante Racing en el Cilindro, resultado que le permitió sostenerse dentro del lote de los ocho mejores. Ahora, el desafío es capitalizar esa posición.

Las cuentas si no gana

El panorama se complica en caso de no sumar de a tres:

*Si empata, deberá esperar que el cruce entre Racing y Huracán no termine igualado, que Tigre no gane o que Sarmiento no golee a Belgrano por cuatro tantos o más.

*Si pierde, el escenario será aún más complejo y dependerá de una combinación de resultados muy desfavorable para sus perseguidores.

El golpe en la Sudamericana

En la semana, Barracas dejó pasar una gran oportunidad en la Copa Sudamericana. Igualó 1-1 ante Audax Italiano luego de haber estado en ventaja con gol de Rodrigo Bogarín.

El empate llegó en tiempo de descuento, con un tanto de Fabián Loyola a los 50 minutos del segundo tiempo, lo que dejó al Guapo tercero en el Grupo G con tres unidades.

Banfield, sin chances pero con intención de arruinar

Del otro lado estará un Banfield ya sin posibilidades de clasificar. El equipo dirigido por Pedro Troglio suma 15 puntos y quedó fuera de la pelea tras una serie de resultados adversos.

El Taladro viene de perder ante Argentinos Juniors (3-2) y Lanús (1-0), además de empatar frente a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Sin presión en la tabla, pero con la motivación de cerrar de la mejor manera, Banfield buscará complicar a un rival que se juega todo.

La fecha 9 será la última de la fase regular del Apertura, luego del parate que se produjo a comienzos de marzo por decisión de la AFA, en medio de conflictos institucionales.

En ese contexto, Barracas tendrá el primer capítulo de la “batalla final”: ganar y avanzar, o sufrir hasta el cierre del fin de semana.

Probables formaciones de Barracas Central y Banfield

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Gonzalo Maroni; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Hora: 14.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Claudio Tapia.