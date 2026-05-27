Barracas Central cierra su aventura internacional frente a Vasco da Gama

El Guapo visitará este miércoles al conjunto brasileño en Río de Janeiro por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Ya sin chances de avanzar, buscará despedirse con una buena imagen

27 de mayo 2026 · 07:57hs
Barracas Central pondrá punto final este miércoles a su primera experiencia internacional cuando visite a Vasco da Gama, en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzará a las 19, contará con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y tendrá a Christian Ferreyra en el VAR. La transmisión estará a cargo de DSports.

Una Copa Sudamericana que dejó aprendizaje

Para el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa será el cierre de una participación histórica, aunque con un saldo futbolístico discreto. El equipo argentino apenas consiguió tres puntos en la fase de grupos y quedó rápidamente sin posibilidades de pelear por la clasificación a la próxima ronda.

Más allá de los resultados, la competencia significó un paso importante para la institución de Parque Patricios, que disputó por primera vez un torneo internacional y sumó experiencia ante rivales de peso continental.

Probables formaciones de Vasco Da Gama y Barracas Central

Vasco da Gama: Léo Jardim; J. Victor Fonseca, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar; Tchê Tchê, Hugo Moura, Ramón Rique; Nuno Moreira, Marino Hinestroza, David. DT: Marcelo Salles.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Manuel Duarte, Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 19.00.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

VAR: Christian Ferreyra (URU).

Estadio: Sao Januario, Río de Janeiro.

TV: DSports.

Barracas Central buscará pisar fuerte en Chile ante Audax Italiano

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco