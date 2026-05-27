Barracas Central pondrá punto final este miércoles a su primera experiencia internacional cuando visite a Vasco da Gama, en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.
Barracas Central cierra su aventura internacional frente a Vasco da Gama
El Guapo visitará este miércoles al conjunto brasileño en Río de Janeiro por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Ya sin chances de avanzar, buscará despedirse con una buena imagen
Por Ovación
El encuentro comenzará a las 19, contará con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y tendrá a Christian Ferreyra en el VAR. La transmisión estará a cargo de DSports.
Una Copa Sudamericana que dejó aprendizaje
Para el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa será el cierre de una participación histórica, aunque con un saldo futbolístico discreto. El equipo argentino apenas consiguió tres puntos en la fase de grupos y quedó rápidamente sin posibilidades de pelear por la clasificación a la próxima ronda.
Más allá de los resultados, la competencia significó un paso importante para la institución de Parque Patricios, que disputó por primera vez un torneo internacional y sumó experiencia ante rivales de peso continental.
Probables formaciones de Vasco Da Gama y Barracas Central
Vasco da Gama: Léo Jardim; J. Victor Fonseca, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar; Tchê Tchê, Hugo Moura, Ramón Rique; Nuno Moreira, Marino Hinestroza, David. DT: Marcelo Salles.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Manuel Duarte, Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Hora: 19.00.
Árbitro: Esteban Ostojich (URU).
VAR: Christian Ferreyra (URU).
Estadio: Sao Januario, Río de Janeiro.
TV: DSports.