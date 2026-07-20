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Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El entrenador confirmó que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero dejó entrever que su exitoso ciclo podría llegar a su fin. La necesidad de un recambio profundo y el desgaste de un proceso histórico aparecen entre las principales razones.

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 13:16hs
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Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

@Argentina

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 no solo marcó el final de una etapa para varios referentes de la Selección Argentina. También dejó una fuerte señal de parte de Lionel Scaloni, quien, con visible emoción, reconoció que su continuidad después de diciembre está en duda y que analiza cerrar uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado.

El entrenador santafesino, que tiene contrato vigente hasta fin de año, aseguró que respetará ese vínculo, aunque admitió que necesita tomarse un tiempo para definir su futuro.

"Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veré. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto", expresó en la conferencia de prensa posterior a la final disputada en el MetLife Stadium.

El desafío de empezar otra vez

Más allá del golpe deportivo, Scaloni dejó en claro que uno de los factores que pesan en su análisis es el inevitable cambio generacional que deberá afrontar la Selección.

Durante casi ocho años construyó un grupo que trascendió los resultados y que se consolidó como una familia futbolística. Futbolistas como Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel fueron pilares de un proceso que conquistó cuatro títulos y alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Sin embargo, con el próximo Mundial previsto para dentro de cuatro años, gran parte de esa base difícilmente continúe. La renovación del plantel aparece como un desafío inevitable y de gran magnitud.

"Resetearse" para volver a empezar

Scaloni fue todavía más profundo al explicar por qué siente que el final del camino está cerca.

"Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma", sostuvo, dejando en evidencia el vínculo humano que logró construir con el plantel.

Sus palabras reflejan que la duda no pasa únicamente por una cuestión futbolística, sino también emocional. El entrenador entiende que repetir un proceso con el nivel de compromiso, unión y éxito del actual será una tarea extremadamente compleja.

Antes de abandonar el estadio, y ya con lágrimas en los ojos, dejó una frase que alimentó aún más la incertidumbre sobre su continuidad: "No lo veo tan complicado y alguna vez todo proceso se termina. Este ha sido maravilloso, espectacular, y hasta diciembre acá estaremos dando batalla".

El mensaje fue claro. Scaloni seguirá al frente de la Selección hasta el final de su contrato, pero el cierre de una era que cambió para siempre la historia del fútbol argentino parece estar cada vez más cerca.

Scaloni Selección Argentina
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