Uno Santa Fe | Unión | Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El delantero perdió terreno en la consideración de Leonardo Madelón y entiende que necesita continuidad. Aldosivi, donde fue figura en el ascenso de 2024, surge como la opción más firme para relanzar su carrera.

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 12:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Prensa Unión

El mercado de pases de Unión todavía no terminó y, además de las incorporaciones, la dirigencia trabaja en resolver la situación de algunos futbolistas que no tendrán demasiado protagonismo en el segundo semestre. Uno de ellos es Agustín Colazo, quien aparece relegado en la consideración de Leonardo Madelón y analiza seriamente cambiar de aire.

LEER MÁS: Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

El atacante entiende, junto al grupo que maneja su carrera, que lo mejor para su crecimiento futbolístico es encontrar un destino donde pueda sumar minutos, ya que el panorama en el Tatengue no resulta alentador.

La llegada de Eric Ramírez para reforzar el ataque modificó el escenario. Pero además, Mauro Luna Diale, quien ya se perfila como titular, también puede desempeñarse como segunda punta o detrás del centrodelantero, ampliando aún más las variantes ofensivas de Madelón.

Si bien Unión perdió a Diego Armando Díaz, quien continuará su carrera en Patronato, el entrenador considera que tiene variantes suficientes en ofensiva, con Cristian Tarragona como principal referencia y jugadores como Misael Aguirre, Marcelo Estigarribia —cuando se recupere de su lesión—, Ramírez y el propio Luna Diale para ocupar diferentes funciones.

En ese contexto, Colazo quedó relegado en la pelea por un lugar y hoy aparece con pocas chances de tener continuidad durante el Torneo Clausura.

Aldosivi, un viejo conocido que lo espera

Frente a este panorama, Aldosivi de Mar del Plata asoma como el destino con mayores posibilidades. El delantero dejó una excelente imagen en el Tiburón, donde fue uno de los grandes protagonistas de la campaña que terminó con el ascenso a Primera División en 2024.

El entrenador Israel Damonte habría dado el visto bueno para avanzar por su incorporación, convencido de que puede volver a aportar el desequilibrio y el poder de gol que mostró en su anterior ciclo. De todos modos, no sería la única alternativa, ya que también existen otros clubes interesados en quedarse con sus servicios.

Un paso con altibajos en el Tatengue

Desde su llegada a Unión, Colazo alternó momentos interesantes con otros de escasa continuidad. En total disputó 34 partidos oficiales entre torneos locales, Copa Sudamericana, Copa Argentina y playoffs, en los que convirtió cuatro goles y brindó una asistencia.

LEER MÁS: Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Su mejor producción llegó en el Torneo Clausura 2025, cuando marcó tres tantos, mientras que en el Apertura 2026 sumó otro gol en seis presentaciones. Sin embargo, nunca logró consolidarse como una pieza fija en el equipo.

Con un panorama cada vez más complejo y un mercado que aún permanece abierto, todo indica que el ciclo de Agustín Colazo en Unión podría estar cerca de llegar a su fin, con el objetivo de encontrar el protagonismo que hoy no parece tener asegurado en Santa Fe.

Unión Agustín Colazo Aldosivi
Noticias relacionadas
union y colon, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la seleccion tras el mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Madelón tendrá que potenciar a los refuerzos que se suman al plantel de Unión.

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

comenzo la semana del debut y madelon ya perfila el nuevo union

Comenzó la semana del debut y Madelón ya perfila el nuevo Unión

union abrio la semana con una urgencia: destrabar las inhibiciones

Unión abrió la semana con una urgencia: destrabar las inhibiciones

Lo último

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Último Momento
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Ovación
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

César Carignano: Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota

César Carignano: "Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota"

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados