El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El delantero perdió terreno en la consideración de Leonardo Madelón y entiende que necesita continuidad. Aldosivi, donde fue figura en el ascenso de 2024, surge como la opción más firme para relanzar su carrera.

El mercado de pases de Unión todavía no terminó y, además de las incorporaciones, la dirigencia trabaja en resolver la situación de algunos futbolistas que no tendrán demasiado protagonismo en el segundo semestre. Uno de ellos es Agustín Colazo, quien aparece relegado en la consideración de Leonardo Madelón y analiza seriamente cambiar de aire.

El atacante entiende, junto al grupo que maneja su carrera, que lo mejor para su crecimiento futbolístico es encontrar un destino donde pueda sumar minutos, ya que el panorama en el Tatengue no resulta alentador.

La llegada de Eric Ramírez para reforzar el ataque modificó el escenario. Pero además, Mauro Luna Diale, quien ya se perfila como titular, también puede desempeñarse como segunda punta o detrás del centrodelantero, ampliando aún más las variantes ofensivas de Madelón.

Si bien Unión perdió a Diego Armando Díaz, quien continuará su carrera en Patronato, el entrenador considera que tiene variantes suficientes en ofensiva, con Cristian Tarragona como principal referencia y jugadores como Misael Aguirre, Marcelo Estigarribia —cuando se recupere de su lesión—, Ramírez y el propio Luna Diale para ocupar diferentes funciones.

En ese contexto, Colazo quedó relegado en la pelea por un lugar y hoy aparece con pocas chances de tener continuidad durante el Torneo Clausura.

Aldosivi, un viejo conocido que lo espera

Frente a este panorama, Aldosivi de Mar del Plata asoma como el destino con mayores posibilidades. El delantero dejó una excelente imagen en el Tiburón, donde fue uno de los grandes protagonistas de la campaña que terminó con el ascenso a Primera División en 2024.

El entrenador Israel Damonte habría dado el visto bueno para avanzar por su incorporación, convencido de que puede volver a aportar el desequilibrio y el poder de gol que mostró en su anterior ciclo. De todos modos, no sería la única alternativa, ya que también existen otros clubes interesados en quedarse con sus servicios.

Un paso con altibajos en el Tatengue

Desde su llegada a Unión, Colazo alternó momentos interesantes con otros de escasa continuidad. En total disputó 34 partidos oficiales entre torneos locales, Copa Sudamericana, Copa Argentina y playoffs, en los que convirtió cuatro goles y brindó una asistencia.

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Su mejor producción llegó en el Torneo Clausura 2025, cuando marcó tres tantos, mientras que en el Apertura 2026 sumó otro gol en seis presentaciones. Sin embargo, nunca logró consolidarse como una pieza fija en el equipo.

Con un panorama cada vez más complejo y un mercado que aún permanece abierto, todo indica que el ciclo de Agustín Colazo en Unión podría estar cerca de llegar a su fin, con el objetivo de encontrar el protagonismo que hoy no parece tener asegurado en Santa Fe.