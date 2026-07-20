Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Claramente la dirigencia de Unión hizo una reestructuración del plantel urgido por la situación económica y también por cuestiones deportivas

La decisión de la dirigencia rojiblanca fue clara y concreta. Unión estaba obligado a reducir el plantel, atendiendo las cuestiones económicas y también deportivas. Por ello, la reestructuración debía llevarse a cabo de manera imperiosa . Al punto tal que ya son 11 los jugadores que emigraron, a los que habría que sumarles dos más que están cerca de irse y no habría que descartar alguna salida más.

La lista de futbolistas que dejaron el club es larga, pero puede prolongarse . Por el momento los jugadores que abandonaron la institución son los siguientes: Emiliano Álvarez, Mateo Del Blanco, Nicolás Fascendini, Rafael Profini, Mauro Pittón, Nicolás Paz, Claudio Corvalán, Nicolás Palavecino, Tomás González, Enzo Roldán y Diego Díaz.

Mientras que están cerca de irse tanto Franco Fragapane como Augusto Solari. Ambos futbolistas no están en la consideración de Leonardo Madelón y por ello la dirigencia trabaja en la recisión de ambos contratos. Pero además, es factible que Agustín Colazo continúe su carrera en otro club.

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Así las cosas, podrían ser 14 los jugadores que dejen el club, es decir, más de un equipo. Lo cual habla a las claras, del enorme desafío que tiene por delante Leonardo Madelón conformando un nuevo plantel. Dado que si bien se fueron muchos jugadores que no eran titulares, también perdió tres pilares importantes como Del Blanco, Profini y Pittón.

En contrapartida, por el momento llegaron cuatro refuerzos: Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez. En tanto que está al caer Juan de Dios Pintado. Por ello y en función de tantas salidas, la dirigencia debe sumar como mínimo tres refuerzos más, para equilibrar el plantel.