Uno Santa Fe | Unión | Unión

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Claramente la dirigencia de Unión hizo una reestructuración del plantel urgido por la situación económica y también por cuestiones deportivas

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 11:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión llevó adelante una enorme reestructuración de su plantel.

Prensa Unión

Unión llevó adelante una enorme reestructuración de su plantel.

La decisión de la dirigencia rojiblanca fue clara y concreta. Unión estaba obligado a reducir el plantel, atendiendo las cuestiones económicas y también deportivas. Por ello, la reestructuración debía llevarse a cabo de manera imperiosa. Al punto tal que ya son 11 los jugadores que emigraron, a los que habría que sumarles dos más que están cerca de irse y no habría que descartar alguna salida más.

La profunda reestructuración que sufrió el plantel de Unión

La lista de futbolistas que dejaron el club es larga, pero puede prolongarse. Por el momento los jugadores que abandonaron la institución son los siguientes: Emiliano Álvarez, Mateo Del Blanco, Nicolás Fascendini, Rafael Profini, Mauro Pittón, Nicolás Paz, Claudio Corvalán, Nicolás Palavecino, Tomás González, Enzo Roldán y Diego Díaz.

Mientras que están cerca de irse tanto Franco Fragapane como Augusto Solari. Ambos futbolistas no están en la consideración de Leonardo Madelón y por ello la dirigencia trabaja en la recisión de ambos contratos. Pero además, es factible que Agustín Colazo continúe su carrera en otro club.

LEER MÁS: El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

Así las cosas, podrían ser 14 los jugadores que dejen el club, es decir, más de un equipo. Lo cual habla a las claras, del enorme desafío que tiene por delante Leonardo Madelón conformando un nuevo plantel. Dado que si bien se fueron muchos jugadores que no eran titulares, también perdió tres pilares importantes como Del Blanco, Profini y Pittón.

En contrapartida, por el momento llegaron cuatro refuerzos: Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira y Eric Ramírez. En tanto que está al caer Juan de Dios Pintado. Por ello y en función de tantas salidas, la dirigencia debe sumar como mínimo tres refuerzos más, para equilibrar el plantel.

Unión plantel equipo
Noticias relacionadas
union y colon, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la seleccion tras el mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Madelón tendrá que potenciar a los refuerzos que se suman al plantel de Unión.

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

comenzo la semana del debut y madelon ya perfila el nuevo union

Comenzó la semana del debut y Madelón ya perfila el nuevo Unión

union abrio la semana con una urgencia: destrabar las inhibiciones

Unión abrió la semana con una urgencia: destrabar las inhibiciones

Lo último

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Último Momento
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Ovación
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

César Carignano: Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota

César Carignano: "Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota"

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados