Cuti Romero y Licha Martínez no saludaron a Trump en la entrega de medallas en el Mundial

La imagen se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los defensores Cuti Romero y Lincha Martínez no saludaron al presidente de Estados Unidos en la entrega de medallas de subcampeón en el Mundial.

Los defensores argentinos Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez no estrecharon la mano del presidente estadounidense Donald Trump, durante la entrega de medallas al término de la final de la Copa del Mundo 2026 en la que España derrotó por 1 a 0 en tiempo extra al seleccionado argentino.

Romero y Martínez fueron los únicos jugadores argentinos que no estrecharon la mano de Trump y el caso del central del Tottenham fue tomado claramente por las cámaras de la televisión estadounidense, por lo que la imagen se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvieron a su cargo la entrega de medallas a los dos planteles finalistas, una ceremonia que se inició como es habitual con el perdedor, Argentina, cuyos integrantes fueron recibiendo uno a uno la correspondiente medalla plateada.

Cuti Romero, Licha Martínez y Julián Álvarez eligieron no estrecharle la mano a Trump pic.twitter.com/TfEPffRzij — BLENDER (@estoesblender) July 20, 2026

Al momento de subir a la pasarela de entrega de las preseas, Romero recibió la suya de parte de Infantino, mientras quien lo precedía, Julián Álvarez, la recibía de parte de Trump.

Una vez que el nueve del Atlético de Madrid comenzó a avanzar, Romero lo siguió y salteó el saludo a Trump, aunque sí estrechó la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien estaba al lado del presidente estadounidense.

Por su parte, Martínez se detuvo frente a Infantino, pero quien lo esperaba con la medalla plateada era Trump, por lo que optó por bajar la cabeza y esperar que el mandatario le colgara la medalla, tras lo cual, y sin estrecharle la mano, siguió caminando y saludando al resto de las autoridades.