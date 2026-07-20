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El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

Los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron horrores desde lo físico en la final del Mundial 2026, donde cayeron 1-0 ante España.

20 de julio 2026 · 13:03hs
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El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

La Selección argentina perdió 1-0 contra España en la final del Mundial 2026 y hubo un aspecto que quedó a la vista de todos durante dicho encuentro: los problemas físicos de los jugadores de la "Albiceleste".

Desde el primer minuto, España pasó por arriba físicamente a la Selección argentina y apropiándose de la posesión de la pelota, principalmente con un mediocampo muy intenso que expuso como nunca los espantosos niveles de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul a lo largo de todo el Mundial.

Como si esto fuera poco, en el final del primer tiempo llegó el primer golpe para la Selección debido a la lesión de Lisandro Martínez, que debió abandonar el campo de juego por una lesión en su pierna derecha.

Los problemas físicos que sufrieron los jugadores de la Selección

Los problemas físicos de la Selección argentina no terminaron allí, ya que en el segundo tiempo también tuvo que salir el otro defensor central, Cristian Romero, también por lesión.

Estos imprevistos fueron letales para los planes del director técnico Lionel Scaloni, ya que solo pudo limitarse a hacer cambios de urgencia y no pudo meter a jugadores claves a lo largo de todo el Mundial, como por ejemplo el delantero Lautaro Martínez.

Sin embargo, hubo una falla clave en la gestión del físico. Esto se debe a que a lo largo de todo el Mundial, Scaloni usó casi siempre a un grupo limitado de solo 15 jugadores. Durante casi todos los partidos, los cambios fueron prácticamente los mismos: Montiel por Molina o viceversa, además de los ingresos de Nicolás González y Lautaro Martínez.

Además, los jugadores jóvenes como Valentín Barco y Nicolás Paz prácticamente no sumaron minutos y ni siquiera tuvieron la oportunidad de mostrarse como rueda de auxilio en la mitad de la cancha, donde los desastrosos niveles pedían modificaciones de manera urgente.

Incluso otros mediocampistas que llevan años en la Selección como Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso no llegaron a sumar ni 90 minutos a lo largo de todo el Mundial.

En su lugar, Scaloni optó por poner en los momentos decisivos a Nicolás González y Giuliano Simeone, dos jugadores prácticamente idénticos con mucho sacrificio para la marca pero nula capacidad con la pelota al pie.

De cara a lo que se viene, es necesario que comience un recambio de la Selección argentina tanto en la mitad de la cancha como en la delantera, para reemplazar a Lionel Messi o sumar una variante en la creación de juego en caso de que la "Pulga" decida seguir.

Selección Scaloni Mundial
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