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De César Carignano a la Selección: "Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota"

César Carignano, exjugador de Colón y la Selección Argentina, escribió unas sentidas palabras tras la final que la Selección Argentina perdió ante España en el Mundial 2026. "Esta Selección enseñó que también se puede perder con grandeza", destacó.

20 de julio 2026 · 10:34hs
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De César Carignano a la Selección: Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota

Yo les agradezco todo muchachos. Sí, todo. A vos, Gringo. A Pablito, a Walter y al Ratón. A los profes también, obvio. Les agradezco lo fácilmente visible, eso que está emparentado con las felicidades, los triunfos, las remontadas, las alegrías postergadas de tantos compatriotas que de la mano de esta Selección se pusieron un poco al día.

Pero además de ello, les agradezco lo otro. Lo que crea cimientos, la siembra.

Les agradezco que hayan encontrado en algún lugar medio olvidado del predio, en Ezeiza, el testimonio que dejó Pekerman. Y les agradezco que se hayan encargado de limpiarlo y acercárselo nuevamente a los futbolistas albicelestes. Les agradezco que hayan hecho tanto por la imagen de nuestro seleccionado.

Ya sé, algún contrera erudito en perfeccionismos ajenos vendrá ahora con que la corrida absurda de Barco no es leal, o con que la trompada de Molina o la reacción de Paredes son indignas y vaya a saber uno cuánta ocurrencia más. Estuvieron mal, estamos de acuerdo. Pero, ¿alguien se quedó con la imagen del cuerpo técnico corriendo a separar? ¿Frenando la bataola?

Eso también les agradezco. Qué le pongan hechos a las palabras, haciendo docencia pura. Sin dobles discursos.

Les agradezco el no poner excusas, el ubicar al fútbol en su justo lugar, el domesticar la euforia de un triunfo y el masticar con sabiduría una derrota para no equivocar el mensaje.

Les agradezco que no se saquen las medallas y que vayan a saludar al que nos ganó legítimamente.

Les agradezco que me hayan hecho sentir representado en las búsquedas, los caminos y el comportamiento.

No es fácil ser un buen ganador y menos aún un buen perdedor. Y ustedes son ambas.

¿Y saben qué más les agradezco? Les agradezco algo que he perseguido toda mi vida, que he esperado siempre y que pocas veces he encontrado. Les agradezco que me hayan permitido identificarme con ustedes en la derrota.

Ojalá encuentren la fertilidad suficiente como para quedarse a cosechar ustedes mismos lo que han sembrado.

Y si toca decidir lo contrario, GRACIAS.

Sin más, y en mayúsculas.

Selección Argentina

Por César Carignano (exjugador de Colón y la Selección Argentina)

Selección Mundial Carignano
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