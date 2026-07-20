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Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Los dos clubes santafesinos utilizaron sus redes sociales para expresar su reconocimiento a la Albiceleste, que cayó en la final ante España pero cerró otra Copa del Mundo dejando una huella imborrable.

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 11:08hs
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Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no borró el orgullo que generó el equipo de Lionel Scaloni a lo largo del torneo. Y ese sentimiento quedó reflejado también en Santa Fe, donde Unión y Colón utilizaron sus redes sociales para agradecerle al seleccionado nacional por una nueva campaña histórica.

Más allá del resultado en el MetLife Stadium de Nueva York, ambos clubes dejaron de lado la rivalidad para sumarse al reconocimiento que inundó las redes sociales tras la obtención del subcampeonato del mundo.

El mensaje de Unión: "Gracias infinitas, muchachos"

El Tatengue eligió compartir la publicación oficial de la Selección Argentina, que rápidamente se viralizó luego de la final.

El posteo llevaba una emotiva frase: "¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!".

La publicación estuvo acompañada por una imagen especialmente diseñada para la ocasión, con distintos festejos de los futbolistas argentinos durante el Mundial y la leyenda "Gracias Selección", como homenaje a un ciclo que volvió a emocionar al país.

Colón apeló a la pasión sabalera por Messi

Por su parte, Colón optó por un mensaje propio, breve pero cargado de simbolismo.

El Sabalero publicó la frase "GRACIAS ", junto a una imagen de su hinchada en el Brigadier López. En la fotografía se destacaba un tradicional trapo y una bandera con el número 10, mientras detrás sobresalía el apellido Messi, en una clara muestra del cariño y la admiración hacia el capitán argentino.

Así, tanto Unión como Colón se sumaron a las miles de muestras de afecto que recibió la Selección luego de una Copa del Mundo en la que volvió a pelear por el título hasta el último minuto. Porque más allá de la derrota frente a España, el reconocimiento al equipo de Lionel Scaloni fue unánime y también tuvo su reflejo en los dos clubes más importantes de la ciudad de Santa Fe.

Selección Unión Colón
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