La Selección de España ya llegó a Madrid y prepara una celebración multitudinaria

El plantel campeón del mundo aterrizó en Barajas con la Copa y recorrerá la capital en un autobús descubierto antes del acto central.

La Selección de España ya llegó a Madrid después de conquistar el Mundial 2026 y se prepara para celebrar el título junto a miles de hinchas en la Plaza de Cibeles , epicentro de los festejos organizados en la capital.

El avión de Iberia que trasladó a los campeones aterrizó cerca de las 14.30, hora española, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas , luego de sufrir un retraso respecto del horario previsto inicialmente.

Los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente y Rodri descendieron de la aeronave con la Copa del Mundo y realizaron la tradicional fotografía grupal sobre la pista, antes de iniciar una extensa agenda de compromisos institucionales.

Entre 200 y 300 aficionados se acercaron a la Terminal 4 con camisetas, banderas y teléfonos celulares para recibir al plantel, aunque los futbolistas abandonaron el aeropuerto por un sector reservado y no tuvieron contacto directo con quienes los esperaban.

La primera parte de la jornada incluirá una recepción con la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela y una posterior visita al Palacio de La Moncloa, donde los campeones serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de los actos protocolares, la delegación iniciará una rúa en un autobús descubierto por algunas de las principales calles de Madrid, con destino al escenario montado junto al Palacio de Cibeles.

El recorrido comenzará en la zona de Moncloa y continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano.

Luego, el micro atravesará la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá, avanzará por Alfonso XII y finalizará en la calle Montalbán, junto a Cibeles, donde se desarrollará el acto central.

La fiesta que programa España para festejar el Mundial

La fiesta está programada entre las 18 y las 24, hora local, y el Ayuntamiento de Madrid estima una concurrencia cercana a las 65.000 personas en Cibeles y sus alrededores.

El escenario contará con la presentación de los futbolistas, discursos, música y actuaciones de artistas como Ana Mena, Lola Índigo y Arde Bogotá, además de distintas sorpresas preparadas para los campeones.

El operativo de seguridad incluye agentes de la Policía Municipal, puestos sanitarios avanzados y cortes de tránsito en Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá y sectores de la Gran Vía.

Los festejos que habían comenzado inmediatamente después de la victoria por 1 a 0 ante Argentina, cuando miles de personas ocuparon Cibeles, la Puerta del Sol y otros puntos de Madrid durante gran parte de la madrugada.

España consiguió su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010, gracias al gol de Ferran Torres en el alargue de la final disputada en Nueva York-Nueva Jersey.