Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Barracas Central hizo historia sin haber jugado: la consagración de Lanús en la Sudamericana 2025 liberó un cupo internacional y le permitió clasificarse a la edición 2026 del certamen.

Barracas Central protagoniza una de las historias más sorprendentes del cierre de temporada. Sin disputar la final ni depender de sí mismo, el club porteño aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2026 luego de que Lanús se consagrara campeón del certamen frente a Atlético Mineiro, en Paraguay.

El Granate, que alzó su tercer título internacional tras imponerse por penales, consiguió además el pase directo a la Copa Libertadores 2026. Ese boleto generó un efecto dominó en la tabla anual argentina, donde se liberó una plaza que terminó siendo adjudicada a Barracas Central, ubicado en el noveno lugar.

Así, el equipo dirigido por Alejandro Orfila (o el entrenador que esté vigente al momento del torneo) tendrá por primera vez la chance de participar en una competencia continental, un salto histórico para una institución que hace no mucho peleaba por mantenerse en Primera.

Las clasificaciones internacionales quedaron de la siguiente manera:

Libertadores 2026: Platense (campeón Apertura), Independiente Rivadavia (Copa Argentina), Rosario Central (1° anual), Boca (2°), campeón del Clausura, Argentinos Juniors (3°) y Lanús (campeón Sudamericana).

Sudamericana 2026: River (4°), Racing (5°), Deportivo Riestra (6°), San Lorenzo (7°), Tigre (8°) y Barracas Central (9°).

La confirmación desató alegría y sorpresa en las oficinas del Guapo, que ahora deberá adaptarse rápidamente a una planificación internacional, tanto en refuerzos como en estructura competitiva.

Lanús celebra su gloria y Barracas Central inaugura su sueño. El fútbol argentino, una vez más, entrega un capítulo que nadie vio venir.