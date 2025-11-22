Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Unión le ganó por penales a Independiente (ST), mientras que Colón goleó a Sportivo Guadalupe y ambos pasaron a semis del Clausura.

Ovación

Por Ovación

22 de noviembre 2025 · 21:00hs
Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Prensa LSF

Este sábado se terminaron los Cuartos de Final de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina: El miércoles habían logrado el pasaje a Semis los de San Justo y hoy lo hicieron Colón en Guadalupe Oeste y Unión en La Tatenguita a través de los penales, tras logar la igualdad sobre la hora en el tiempo reglamentario.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI

COPA ISÓSCELES

PRIMERA A

PLAYOFFS

Cuartos de Final

Miércoles 19 de noviembre

Colón de San Justo 1 (Franco Jominy) – Ateneo Inmaculada 0

Sanjustino 2 (Maximiliano Truchet y Matías Ayala Vera) – Ciclón Racing 0

Sábado 22 de noviembre

Sportivo Guadalupe 1 (Francisco Serrano) – Colón 4 (Iván Ojeda x2, Nazareno Luque y Facundo Contreras)

Unión 1 (Jonatan Blanco) – Independiente 1 (Rodrigo Rolón)

Definición por penales: Ganó Unión 4-2.

Cruces de Semifinales

Colón de San Justo – Colón

Unión – Sanjustino

Unión Colón Guadalupe
Noticias relacionadas
central campeon: ¿union podria reclamar un titulo por 1978?

Central campeón: ¿Unión podría reclamar un título por 1978?

atento union: como sera el formato de 2026 y los titulos que estaran en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

union oficializo la compra del predio y lo rebautizo casa union

Unión oficializó la compra del predio y lo rebautizó Casa Unión

el horario del cruce ante gimnasia (lp), un problema para muchos hinchas de union

El horario del cruce ante Gimnasia (LP), un problema para muchos hinchas de Unión

Lo último

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Losada tras el título con Lanús: La remé mucho para estar acá

Losada tras el título con Lanús: "La remé mucho para estar acá"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Último Momento
Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Losada tras el título con Lanús: La remé mucho para estar acá

Losada tras el título con Lanús: "La remé mucho para estar acá"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Ovación
¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"