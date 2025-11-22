Este sábado se terminaron los Cuartos de Final de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina: El miércoles habían logrado el pasaje a Semis los de San Justo y hoy lo hicieron Colón en Guadalupe Oeste y Unión en La Tatenguita a través de los penales, tras logar la igualdad sobre la hora en el tiempo reglamentario.
Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera
Unión le ganó por penales a Independiente (ST), mientras que Colón goleó a Sportivo Guadalupe y ambos pasaron a semis del Clausura.
22 de noviembre 2025 · 21:00hs
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI
COPA ISÓSCELES
PRIMERA A
PLAYOFFS
Cuartos de Final
Miércoles 19 de noviembre
Colón de San Justo 1 (Franco Jominy) – Ateneo Inmaculada 0
Sanjustino 2 (Maximiliano Truchet y Matías Ayala Vera) – Ciclón Racing 0
Sábado 22 de noviembre
Sportivo Guadalupe 1 (Francisco Serrano) – Colón 4 (Iván Ojeda x2, Nazareno Luque y Facundo Contreras)
Unión 1 (Jonatan Blanco) – Independiente 1 (Rodrigo Rolón)
Definición por penales: Ganó Unión 4-2.
Cruces de Semifinales
Colón de San Justo – Colón
Unión – Sanjustino