Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Este sábado se terminaron los Cuartos de Final de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina: El miércoles habían logrado el pasaje a Semis los de San Justo y hoy lo hicieron Colón en Guadalupe Oeste y Unión en La Tatenguita a través de los penales, tras logar la igualdad sobre la hora en el tiempo reglamentario.