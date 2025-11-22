Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leo Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

Leonardo Madelón paró el equipo titular en la práctica de Unión de este sábado, el cual solo tendría un cambio en relación al empate ante Belgrano.

Ovación

Por Ovación

22 de noviembre 2025 · 13:18hs
prensa Unión

Unión retomó este sábado los entrenamientos con la mirada puesta en el exigente compromiso del lunes a las 22 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el estadio 15 de Abril. Será el inicio de los playoffs del Torneo Clausura, bajo el arbitraje de Sebastián Martínez, en un partido que marcará el primer paso del Tatengue en la fase decisiva del certamen.

Cambio cantado, y fin de un misterio

El técnico no dudó demasiado y realizó una única modificación en relación al equipo que viene de igualar con Belgrano en Córdoba. El lateral derecho Lautaro Vargas, quien cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones, regresó al once titular en lugar del uruguayo Emiliano Álvarez, de buen rendimiento en el duelo anterior pero relegado esta vez al banco de suplentes.

LEER MÁS: Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

La otra incógnita pasaba por la delantera, donde finalmente Agustín Colazo seguirá ocupando un lugar entre los titulares. De esta manera, Marcelo Estigarribia volverá a integrar el banco de relevos, pese a su experiencia y aporte en momentos clave.

Con este panorama, la probable formación que paró el entrenador, a la espera del entrenamiento definitivo del domingo, sería la siguiente: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Madelón, con otro entrenamiento para definir la fórmula

El plantel trabajará nuevamente este domingo por la mañana, buscando ajustar los últimos detalles tácticos antes de concentrar. La expectativa en el 15 de Abril es alta, sabiendo que Unión llega con ventaja deportiva y que, en caso de avanzar a cuartos de final, volverá a jugar como local frente al ganador de la llave entre Deportivo Riestra y Barracas Central.

LEER MÁS: Unión, expectante: Del Blanco vuelve a sonar fuerte en River

El equipo rojiblanco encara esta definición con la convicción de que es ahora, en los mano a mano, donde deberá confirmar la levantada futbolística de las últimas fechas. El lunes, frente a su gente, tendrá la primera gran prueba.

Enzo Fernández anotó en el triunfo del Chelsea ante Burnley y quedó como escolta

Enzo Fernández anotó en el triunfo del Chelsea ante Burnley y quedó como escolta

