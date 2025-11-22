Este sábado en barrio Santa Rosa de Lima y Las Flores II se jugaron las Semifinales del Octogonal: Banco Provincial dio el golpe ante el campeón del Apertura y Nuevo Horizonte bajó al Depor como visitante. Bancarios y Turquesas disputarán la Final del reducido para ver quién dirime el primer ascenso contra el Naranja.
Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso
Banco Provincial dio la nota y eliminó a Las Flores II, campeón del Apertura, y Nuevo Horizonte le ganó a Deportivo Santa Rosa, en las semis del ascenso.
Por Ovación
22 de noviembre 2025 · 21:07hs
TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER
PRIMERA B
OCTOGONAL
Semifinales
Sábado 22 de noviembre
Deportivo Santa Rosa 0 – Nuevo Horizonte 2 (Lautaro Wagner x2)
Las Flores II 0 – Banco Provincial 2 (Ismael Contrera y Maximiliano Plutino)