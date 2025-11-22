Uno Santa Fe | Ovación | Banco provincial

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Banco Provincial dio la nota y eliminó a Las Flores II, campeón del Apertura, y Nuevo Horizonte le ganó a Deportivo Santa Rosa, en las semis del ascenso.

Ovación

Por Ovación

22 de noviembre 2025 · 21:07hs
Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Este sábado en barrio Santa Rosa de Lima y Las Flores II se jugaron las Semifinales del Octogonal: Banco Provincial dio el golpe ante el campeón del Apertura y Nuevo Horizonte bajó al Depor como visitante. Bancarios y Turquesas disputarán la Final del reducido para ver quién dirime el primer ascenso contra el Naranja.

TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER

PRIMERA B

OCTOGONAL

Semifinales

Sábado 22 de noviembre

Deportivo Santa Rosa 0 – Nuevo Horizonte 2 (Lautaro Wagner x2)

Las Flores II 0 – Banco Provincial 2 (Ismael Contrera y Maximiliano Plutino)

Banco provincial Las Flores II Nuevo Horizonte
Noticias relacionadas
lanus le gano por penales a mineiro y se corono campeon de la sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

union y colon (sf), a las semifinales del torneo clausura de primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Los Pumas jugarán este domingo a las 13.10 frente a Inglaterra en Twickenham.

Los Pumas cierran el 2025 con un durísimo cruce ante Inglaterra

napoli se llevo una importante victoria ante atalanta en la serie a

Napoli se llevó una importante victoria ante Atalanta en la Serie A

Lo último

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Losada tras el título con Lanús: La remé mucho para estar acá

Losada tras el título con Lanús: "La remé mucho para estar acá"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Último Momento
Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Losada tras el título con Lanús: La remé mucho para estar acá

Losada tras el título con Lanús: "La remé mucho para estar acá"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Ovación
¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"