Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Luis Spahn se refirió a la compra del complejo Casa Unión, y remarcó: "Unimos historia, es un paso hacia adelante. Fue cumplir un deber".

En diálogo con el programa oficial del club (Unión Play), el presidente de Unión , Luis Spahn, profundizó sobre la adquisición del histórico predio Casasol, que desde ahora pasará a llamarse Casa Unión, destacando el valor simbólico, institucional y deportivo de la operación.

“Tiene mucho más relieve que una simple compra. Se cumple un legado de Don Ángel. Estuvieron María Graciela y Mónica con nosotros en Casa Sol, y la otra hermana desde Estados Unidos. Ellos sintieron que era un pedido destinado a mí, porque lo puso al servicio del club durante años en forma gratuita”, reveló Spahn.

El titular rojiblanco remarcó que la negociación se concretó pese al difícil contexto económico del país: “Pasamos de ser inquilinos a poder cerrar una operación inmobiliaria, con el esfuerzo y la financiación que otorgó la familia. Logramos un acuerdo satisfactorio para las dos partes”.

“Unión se merecía este paso”

Spahn hizo un paralelismo entre esta decisión y el crecimiento institucional: “Unimos historia. Es un paso adelante. Para nosotros, como dirigentes, es dar vuelta una hoja, cumplir un deber. Seguiremos enfocados en otro objetivo que contemple concentrar inferiores, rugby, hockey, femenino, fútbol playa… pero este predio tiene historia, costumbre y ubicación”.

El legado de Don Ángel

El presidente destacó la figura de Ángel Malvicino, a quien consideró el gran impulsor de esta infraestructura: “Don Ángel habrá esbozado una sonrisa en el cielo. Dio todo lo que pudo por Unión, incluso postergando económicamente a su familia. El pedido anterior a nuestra administración fue a título gratuito, como correspondía”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1991586227146092825&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Unión informa con enorme satisfacción la adquisición del histórico predio Casasol, que a partir de hoy pasa a llamarse Casa Unión, un paso trascendental para el presente y el futuro de nuestra institución. Este avance consolida un anhelo de muchos años: contar… pic.twitter.com/pwUm5zvcbt — Club Atlético Unión (@clubaunion) November 20, 2025

Además, remarcó que la inversión en obras responde a una lógica histórica dentro del club: “Siempre decía que no solo había que administrar, sino dejar un legado de ladrillos. La infraestructura es la base de los resultados”.

Crecimiento deportivo y proyección

Spahn recordó cómo, con apoyo de figuras como Nery Pumpido, se mejoró constantemente el predio: “Anexamos un gimnasio, una cancha, y sumamos instalaciones para que la reserva trabaje de la mejor manera. Es un plantel multitudinario porque compite en dos torneos. Tener juntos a reserva y primera da una fortaleza enorme para proyectar juveniles”.

Inversiones estratégicas

Ejemplificó con cifras concretas los avances edilicios: “Gastamos 700 mil dólares en luminaria. La exigencia de Conmebol pasó de 800 a 1200 lúmenes por metro cuadrado, y nosotros queremos llegar a 1500 o 1600 para ofrecer una alta performance televisiva a nuestros socios y rivales”.

LEER MÁS: Unión, alerta: Dómina sorteó la revisación médica en Cádiz y está a un paso de la firma

“Los clubes no están mal por gastar… sino por decidir mal”. Spahn también dejó un mensaje dirigido al interior de la dirigencia: “A veces se dice 'gastamos en básquet, en femenino, en natación'. Los clubes no están mal por en qué se gasta, sino por errores, urgencias o ilusiones mal gestionadas. Hay que apuntar a un Unión autosustentable. Cuando no hay venta de jugadores, como pasó esta temporada, la finanza se complica. No se puede depender eternamente de dirigentes que pongan dinero”.

El cierre

Con la compra de Casa Unión, el club sella un hito histórico. “Esto es unir historia con futuro. Es legado, compromiso y estructura. Lo que viene deberá ser desarrollo deportivo, social y formativo. Hoy, simplemente, cumplimos un deber con la identidad rojiblanca”, cerró Spahn.

Casa Unión ya es una realidad. Ahora, el desafío es transformarla en el corazón del crecimiento institucional y deportivo del club.